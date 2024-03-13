В этом мире есть очень манипулятивные люди, которых можно выявить по набору определенных фраз.

Иногда мы все используем других для получения желаемого. Но манипулятор – это человек, который только и делает, что использует других. Для манипулляторов чувства, мнения и убеждения других людей не важны. Вместо этого они рассматривают других людей просто как инструменты, с помощью которых можно получить то, что хочется.

Как пишет HackSpirit, манипуляторы обычно очень хорошо умеют скрывать, кто они. Однако иногда они все же выдают себя. Обратите внимание на эти фразы - они предполагают, что вы имеете дело с манипулятором.

Этого никогда не было

Видите ли, манипуляторы полагаются на ложь. Они могут солгать вам о том, что вы сказали или сделали, сказать, что чего-то никогда не было или соврать, что что-то действительно произошло. Это называется газлайтингом, и это одна из самых разрушительных вещей, которые может совершить манипулятор.

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Цель манипулятора - заставить вас перестать доверять собственному разуму. Это позволяет легко контролировать вас.

Посмотри, что ты заставил меня сделать

Эта фраза раскрывает истинные намерения манипулятора. Он ведет себя так, как будто он не контролирует свои действия. Как будто вы или кто-то другой несете ответственность за их поведение.

Я не могу сделать это без тебя

Манипуляторы вообще плохие люди, и они вполне способны притвориться беспомощными, чтобы получить желаемое.

Часто это способ заставить вас что-то сделать для них. Они будут притворяться, что не знают как или недостаточно опытны.

После всего, что я для тебя сделал

Чувство вины - классический инструмент эмоциональной манипуляции. Часто это происходит в романтических отношениях, когда один партнер напоминает другому обо всех "жертвах", которые он принес. Родители также вспоминают обо всех "жертвах", которые они принесли ради своих детей, чтобы заставить их делать то, что они хотят.

Ты довольно умный для человека, который не учился в университете

"Ты отлично выглядишь для своего возраста", "Мне нравится твой наряд. Я бы никогда не надел что-то подобное", "Удивительно, что у тебя так хорошо получается", "Ты красивая, когда прилагаешь усилия" и другие фразы подобного рода могут звучать как комплименты, но это не так. Все эти фразы несут в себе небольшую иглу негатива.

Манипулятор хочет, чтобы вы это заметили. Подобные комплименты не предназначены для того, чтобы воодушевить вас, а, наоборот, должны вас унизить.

Это не моя вина

Манипуляторы любят избегать ответственности. Они всегда найдут виноватого. Это все часть игры манипуляции.

Ты проводишь с ними слишком много времени

Еще один трюк, который манипуляторы часто используют, чтобы получить больший контроль над окружающими людьми, - это изоляция.

Они будут утверждать, что вы проводите слишком много времени с друзьями и семьей и недостаточно с ними. Конечная цель - заставить вас зависеть от них во всех ваших эмоциональных потребностях. Таким образом, им будет легче вас контролировать.

Я не знаю, что я буду без тебя делать

Один из способов сохранить ваши отношения — это расплывчатые угрозы о том, что произойдет, если вы уйдете. Манипуляторы будут вести себя так, как будто не могут жить без вас и что, уходя от них, вы наносите им вред.

Они могут даже пригрозить причинить вред себе или кому-то еще, если вы не останетесь.

Ты единственный, кто меня понимает

Манипуляторы могут сказать, что вы единственный, кто их понимает. Но на самом деле они не хотят, чтобы вы их "раскусили". Ведь вы сразу увидите в них манипулятивного человека.

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