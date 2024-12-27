Известные во всем мире экстрасенсы Баба Ванга и Нострадамус сделали похожее предсказание на 2025 год, которое может "оставить Европу в руинах", пишет The Sun.
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Отмечается, что в их пророчествах подробно описывается, как европейский континент может погрузиться в хаос в течение следующих 12 месяцев.
Пророчество Нострадамуса на 2025 год
Французский астролог Нострадамус предупреждал, что в 2025 году "великие державы столкнутся". Предполагается, что это может быть связано с несколькими конфликтами, которые в настоящее время вспыхивают по всему миру.
В своем пророчестве астролог написал, что "земли Европы" будут вовлечены в "жестокие войны". Он также предсказал "снижение влияния устоявшихся западных стран" и "появление новых мировых держав": "Королевство будет отмечено войнами настолько жестокими, что появятся враги изнутри и извне".
Пророчество Бабы Ванги на 2025 год
Слепая болгарская ясновидящая Баба Ванга также предупреждала, что население Европы в 2025 году будет под большой угрозой.
Она предсказала, что Европа может пострадать от почти катастрофической череды стихийных бедствий и болезней. Также Ванга пророчила, что разрушительные землетрясения могут посеять хаос по всему миру в 2025 году, и Европа, как ожидается, будет одной из наиболее пострадавших.
Согласно ее пророчеству, эти сейсмические события приведут к гибели людей, массовому перемещению и значительному повреждению домов и зданий.
Напомним, ранее стали известны 7 пророчеств "живого Нострадамуса" на 2025 год.