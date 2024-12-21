Среди прочего астролог предсказывал, что Англия столкнется с "древней чумой", которая будет "хуже врагов".

Нострадамус предсказал возможное завершение войны в Украине в 2025 году, передает New York Post.

Как пишет издание, в своей книге "Пророчества" провидец отметил, что финансовый крах и истощение ресурсов могут означать завершение продолжающегося вооруженного конфликта, который многие считают ссылкой на развязанную Россией войну против Украины:

"В течение долгой войны вся армия истощена, так что они не находят денег для солдат; вместо золота или серебра они придут к кожаным монетам, галльской латуни и полумесяцу Луны".

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Упоминание галльской латуни и полумесяца Луны предполагает вмешательство со стороны Франции и/или Турции. Обе страны поддержали Украину и потенциально могли бы сыграть свою роль в посредничестве в установлении мира или организации победы, пишет издание.

Кроме того, Нострадамус предсказал, что Англия будет охвачена "жестокими войнами" и столкнется с "древней чумой", которая будет "хуже врагов". Также среди его пророчеств на 2025 год есть приближение к Земле гигантского астероида "Предвестник судьбы", стихийное бедствие в Бразилии с апокалиптическими приливами, которые дадут начало Водной империи.

Напомним, ранее УНИАН публиковал предсказания Нострадамуса на 2024 год: 5 волнующих пророчеств

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