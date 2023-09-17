Высушить посуду можно естественным путем, не вынимая из посудомойки.

В сети завирусился лайфхак с посудомоечными машинами - людям советуют после того, как мойка уже закончилась, закрывать дверцу полотенцем. Это должно помочь впитать лишнюю влагу и быстро высушить посуду. Но эксперт по бытовым приборам Мэтт Айрес рекомендует быть осторожными с этим советом, пишет Mirror.

Специалист предупредил, что такой способ сушки посуды может привести к накоплению плесени и бактерий на резиновом уплотнителе с внутренней стороны дверцы посудомоечной машины.

Мэтт рекомендует очищать уплотнитель каждые несколько недель для профилактики и тщательно высушивать их бумажными полотенцами, чтобы избежать повторного накопления влаги. Для мытья он предлагает пользоваться зубной щеткой с мыльной водой (в нее также можно добавить уксус).

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Кроме этого, после каждого цикла работы Мэтт советует оставлять посудомоечную машину открытой. Это поможет выпустить пар, который накопился внутри, и позволит не только избежать проблем, но и высушить посуду естественным путем, не вынимая из посудомойки.

Уборка дома - советы экспертов

Профессиональная уборщица Либби Денни, которая наводит порядок в домах клиентов более 10 лет, рассказала, что в ее доме никогда бы не было посудомоечной машины и туалетного ершика для унитаза, и объяснила, что не так с этими привычными вещами, которые есть чуть ли не у каждого дома.

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