Один из десяти людей вообще не может его заметить.

Вы мечтаете о путешествии, но у вас нет возможности? Предлагаем вам развлечь себя веселой "туристической" головоломкой, на которой вам нужно найти паспорт в ассортименте предметов первой необходимости для путешествий. Головоломку создал производитель женской одежды Quiz, она размещена на сайте Miiror.

Итак, на картинке изображены разные вещи, необходимые для летнего путешествия - солнцезащитные очки, солнцезащитные кремы, билеты и головные уборы. Но вам нужно найти вещь, без которой вы не сможете обойтись, особенно если вы путешествуете на поезде – паспорт.

На то, чтобы справиться с этим заданием, у вас есть 48 секунд.

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Если вам нужна подсказка, вы можете разделить изображение на части. Если вы сделали это и все еще не смогли найти паспорт, сосредоточтесь на правой части изображения. И имейте в виду, что паспорт действительно хорошо спрятан.

В среднем людям требуется 48 секунд, чтобы найти паспорт, и один из 10 людей вообще не может его заметить. Если же вам удалось справиться с заданием за меньшее время – у вас действительно орлиное зрение.

Ниже картинка с правильным ответом – проверьте себя.

Также можете попробовать еще несколько головоломок, чтобы потренировать свою внимательность к мелким деталям и просто отвлечься.

Например, вот яркая головоломка, на которой нужно найти отличия. Также можете проверить свой характер с помощью этой оптической иллюзии.

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