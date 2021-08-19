Обвинение против хулиганов, пытавшихся сорвать Киевпрайд-2019 продолжается, поэтому улики утилизировать нельзя.

После нападения на Марш равенства, который прошел в Киеве в 2019 году, прошло уже больше двух лет, но задержанным в тот день все еще не вынесли приговор. Поэтому следствие вынуждено сохранять все улики.

Об этом сообщает LB.ua.

Журналисты получили ответ из полиции, в котором говорится, что уголовное производство по факту событий, происходивших 23 июня 2019 года, передано в суд.

При этом до окончания суда все вещественные доказательства утилизировать запрещено:

15 пакетов с презервативами с "веществом мутновато-желтого цвета с резким запахом";

три пластиковые бочки емкостью 55 литра с таким же веществом;

2 опрыскиватели емкостью 5 литров с таким же веществом.

Читайте такжеОтвет на вопрос – зачем нужен прайд и какие права с его помощью отстаиваютЭти предметы все еще хранятся в Голосеевском управлении полиции Киева.

Полицейские не указывают, что именно за вещество находится в упомянутых емкостях, однако в тот день противники забрасывали ЛГБТ-активистов презервативами с фекалиями.

Всего, как известно, тогда задержали девять человек, их обвинили в хулиганстве с использованием предметов, заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений.

Напомним, что после фактической отмены прошлогоднего киевского Марша равенства в 2021 году ЛГБТ-мероприятие все же состоится и пройдет 19 сентября.

Автор: Станислав Кожемякин