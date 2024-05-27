Матча является эстетически привлекательным, а еще - полезным для здоровья. Впрочем, есть нюанс.

Интерес к чаю матча неуклонно растет в течение последних нескольких лет. Эксперты отмечают, что этот напиток является эстетически привлекательным, а еще - полезным для здоровья. Об этом пишет USA Today.

"Чай матча стал популярным в западном мире благодаря привлекательным фотографиям этого ярко-зеленого напитка в социальных сетях, которые появляются везде", - рассказывает зарегистрированный диетолог из Вирджинии Кэролайн Томасон.

Матча - это разновидность зеленого чая, который готовится из тонко измельченных листьев зеленого чая в порошок. Имеет слегка землистый вкус. Этот напиток происходит из Китая, но матча, который потребляют сегодня, в значительной степени повлиял на Японию.

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Матча содержит некоторое количество кофеина, но многие любят его как альтернативу кофе, поскольку он содержит не так много этого вещества. В чашке матча содержится около 70 мг кофеина, что равно порции эспрессо и немного меньше, чем чашке кофе.

"Чай матча также содержит соединения, которые замедляют усвоение кофеина, поэтому мы не получаем такого всплеска и падения энергии", - говорит Томасон.

Но, отмечает она, те, кто чрезмерно волнуется или нервничает от кофеина, все равно должны избегать матча.

"Вы можете не любить пить напитки с кофеином, такие как матча, несмотря на то, что в них меньше кофеина и они имеют другое влияние на уровень энергии, чем кофе", - рассказывает эксперт.

Исследования показали, что зеленый чай предлагает целый ряд преимуществ для здоровья, включая противовоспалительные свойства и возможную помощь в профилактике заболеваний.

Как разновидность зеленого чая, матча также имеет много из этих преимуществ - в частности, может улучшить здоровье печени, мозга и сердца.

"Все типы зеленого чая также имеют высокое содержание антиоксидантов и содержат соединение под названием ECGC, которое, как было показано, улучшает метаболизм и может влиять на потерю жира при постоянном приеме", - добавляет Томасон.

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