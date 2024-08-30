"Ленивые" выходные снижают риск сердечных заболеваний.

Люди, которые любят подольше поваляться в кровати в выходные, могут значительно снизить риск сердечных заболеваний. Как пишет Independent, согласно недавнему исследованию, компенсация недостатка сна в течение недели дополнительным временем дремоты в выходные дни может смягчить негативные последствия недостатка сна.

Результаты, представленные на конгрессе Европейского общества кардиологов 2024, показали, что у людей, страдающих от недостатка сна, которые больше всего "досыпали" по выходным, риск сердечных заболеваний снизился на одну пятую по сравнению с теми, кто не высыпался или спал еще меньше по выходным. И эта связь становится еще более выраженной среди людей, которые регулярно испытывают недостаток сна в будние дни.

Для исследования авторы изучили самоотчеты 90 903 человек, участвующих в проекте UK Biobank, который содержит медицинские записи и данные об образе жизни полумиллиона человек. Из них 19 816 человек соответствовали критериям недостатка сна.

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За 14 лет наблюдения команда обнаружила, что у людей с наибольшим количеством дополнительного сна (от 1,28 до 16,06 часов дополнительного сна в выходные дни) вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний была на 19% ниже, чем у тех, кто имел наименьшее количество компенсирующего сна (от потери 16,05 часов до потери 0,26 часов в выходные дни).

При этом в подгруппе людей с ежедневным недосыпанием риск развития сердечных заболеваний у людей с наибольшим количеством компенсирующего сна был на 20% ниже.

Ранее УНИАН рассказывал, почему множество людей регулярно просыпаются, как по будильнику, в 4 утра, и как с этим бороться.

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