Для этого стоит выделить несколько минут вашего времени.

Спатифиллум или лилия мира является прекрасным выбором комнатного растения, а ее темно-зеленые листья и белые цветы прекрасно смотрятся в любом доме. Несмотря на то, что эти растения не очень прихотливы в уходе и подходят для начинающих, они могут быть довольно капризными, ведь их белое цветение может появляться не так часто, как вам хотелось бы. Однако это не всегда свидетельствует о том, что лилия мира может погибнуть, пишет Express.

Однако есть очень простой способ, который занимает всего минуту и может улучшить цветение большего количества цветов.

По словам экспертов, если в вашем доме есть много пыли, то это может быть причиной того, что на вашем растении не появляются цветы.

Видео дня

"Пыль может блокировать свет и препятствовать фотосинтезу", - отметили они.

Известно, что фотосинтез - это процесс, благодаря которому растения превращают энергию солнечного света в энергию, которую можно хранить для будущего использования, к примеру, для появления цветов.

Эксперты говорят, что даже тончайший слой пыли на листьях вашей лилии может помешать этому процессу, поэтому, чтобы сохранить их максимально здоровыми, стоит постоянно протирать листья.

"Поддерживайте листья в чистоте, осторожно протирая их влажной тряпкой, чтобы помочь растению поглощать больше света", - советуют специалисты.

Однако это не единственная причина, почему ваша лилия мира может не цвести. По словам экспертов, лучше всего лилии цветут во влажной среде. Поэтому если воздух дома очень сухой, то увлажнение воздуха водой может быть существенной помощью.

"Кроме того, хранение их в естественной влажной среде, например, в ванной комнате, является еще одним отличным способом сохранить вашу лилию мира здоровой и с большим количеством цветов. По словам экспертов The Joy of Plants, лилии могут процветать в условиях недостаточного освещения, поэтому ванная комната может стать для них идеальным местом", - добавляют Express.

Другие советы по уходу за растениями

Ранее эксперт по растениям поделилась советом, который поможет зацвести спатифиллуму весной быстрее. По ее словам, самодельное удобрение из бананов справится с этой задачей.

Также стало известно, как часто поливать тещин язык, чтобы он был здоровым круглый год. Эксперты говорят, что количество полива этих растений зависит от нескольких факторов, среди которых размер горшка, растения и количество света.

Вас также могут заинтересовать новости: