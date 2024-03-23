Есть очень большая польза отказа от сахара, поделились эксперты.

Очень многих интересует, что будет, если отказаться от сахара вообще. Оказывается, могут произойти четыре неожиданных изменения.

Первое большое изменение - благодаря отсутствию в рационе добавленного сахара в организме может снизиться общий уровень воспаления, а это может стать причиной уменьшения риска возникновения сердечных заболеваний, рассказала диетолог по вопросам питания и настроения Линдси Делк изданию Best Life.

Вторая неожиданная перемена - здоровье печени может улучшиться. Доктор медицинских наук Фрэнк Ху сказал, что этот орган человека метаболизирует сахар так же, как алкогольные напитки, и превращает пищевые углеводы в жир. "Со временем это может привести к большему накоплению жира, что может перерасти в жировую болезнь печени", - предупредил ученый.

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Третье возможное большое изменение - человек между приемами пищи может чувствовать себя более сытым. Известный диетолог Alkamind Дэрил Джоффр заявил, что сахар влият на гормоны голода - грелин и лептин. "Когда уровень инсулина повышается из-за употребления сахара, действие этих двух гормонов сводится на нет, поэтому вы продолжаете чувствовать голод и никогда не чувствуете себя удовлетворенным", - поделился он.

Четвертая положительная перемена - возможно улучшение качества сна. По словам доктора медицинских наук и дипломированного диетолога Линдси Мэлоун, если человек на протяжении дня находится "на американских горках" уровня сахара, то это будет продолжаться и всю ночь.

"Когда вы опускаетесь слишком низко, ваше тело выделяет кортизол (гормон стресса, - Ред.), чтобы помочь восстановить уровень сахара в крови. Это может привести к прерыванию сна", - объяснила эксперт.

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