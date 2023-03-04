Почему стоит отказаться от сахара и как это повлияет на организм - узнайте в материале.

Все мы регулярно используем сахар для того, чтобы подсластить еду или приготовить вкусные блюда. При этом, он считается одним из наиболее вредных для человека продуктов. Если вы из-за здоровья или в силу других обстоятельств все же приняли решение отказаться от сахара, вам нужно обязательно знать, какие изменения и в какую сторону произойдут в вашем организме.

Ранее мы писали, можно ли вообще не есть сладкое и что будет, если от него отказаться.

Стоит ли отказаться от сахара - какая польза

Причины отказаться от сахара могут быть абсолютно разными, но большинство из них непосредственно связаны со здоровьем человека. Врачи могут дать хорошее и четкое объяснение, почему стоит отказаться от сахара и не использовать его вообще. Самый большой плюс, если отказаться от сахара, заключается в том, что пропадёт зависимость от него, ведь известно, что это своего рода наркотик. В результате значительно улучшится ваше физическое и психологическое здоровье. Тем более, что большое количество употребляемого сахара может провоцировать быстрое развитие диабета, а также ожирение.

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При расщеплении сахара, повышенная нагрузка идет на желудок, поджелудочную железу и почки. Могут начаться сбои в их нормальной работе и появятся болезни выделительной и пищеварительной систем.

Что будет, если полностью отказаться от сахара - важно знать

Нужно хорошо знать о том, что будет с организмом если отказаться от сахара. В целом вы получите большое количество плюсов для своего здоровья:

Нормализуется ваш вес. Уже через месяц после отказа от сахара вы можете сбросить до 4 кг лишнего веса.

Наладится вся работа ЖКТ - процесс пищеварения значительно улучшится.

Состояние кожи, ногтей и волос поменяется в лучшую сторону - они станут красивее и здоровее, замедлятся процессы старения организма.

Вы станете намного меньше болеть, потому что ваша иммунная система, на которую негативно влияет сахар, после отказа сильно укрепится. Вы не будете "хватать" любую простуду или инфекцию, снизится риск сердечных заболеваний и инфарктов.

Вы будете лучше и крепче спать. Известно, что если отказаться от сахара, вы станете более расслабленными, и, соответственно, улучшится ваш сон.

Ваша память и общая концентрация заметно улучшатся. Сахар имеет негативный эффект "туманности сознания", его употребление мешает человеку сосредоточиться на определенных заданных целях.

Повседневное настроение обретет признаки стабильности, и вы станете более энергичными.

После отказа от сахара его надо будет чем-то заменить. Самыми лучшими природными сахарозаменителями являются ягоды и фрукты, в которых много витаминов и полезных веществ. Также нужно увеличить в рационе количество сухофруктов и орехов, которые можно использовать в качестве быстрого перекуса. Натуральный пчелиный мед также хорошо заменит сахар в тех случаях, когда хочется подсластить еду или напиток.

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