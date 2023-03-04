Все мы регулярно используем сахар для того, чтобы подсластить еду или приготовить вкусные блюда. При этом, он считается одним из наиболее вредных для человека продуктов. Если вы из-за здоровья или в силу других обстоятельств все же приняли решение отказаться от сахара, вам нужно обязательно знать, какие изменения и в какую сторону произойдут в вашем организме.
Ранее мы писали, можно ли вообще не есть сладкое и что будет, если от него отказаться.
Стоит ли отказаться от сахара - какая польза
Причины отказаться от сахара могут быть абсолютно разными, но большинство из них непосредственно связаны со здоровьем человека. Врачи могут дать хорошее и четкое объяснение, почему стоит отказаться от сахара и не использовать его вообще. Самый большой плюс, если отказаться от сахара, заключается в том, что пропадёт зависимость от него, ведь известно, что это своего рода наркотик. В результате значительно улучшится ваше физическое и психологическое здоровье. Тем более, что большое количество употребляемого сахара может провоцировать быстрое развитие диабета, а также ожирение.
При расщеплении сахара, повышенная нагрузка идет на желудок, поджелудочную железу и почки. Могут начаться сбои в их нормальной работе и появятся болезни выделительной и пищеварительной систем.
Что будет, если полностью отказаться от сахара - важно знать
Нужно хорошо знать о том, что будет с организмом если отказаться от сахара. В целом вы получите большое количество плюсов для своего здоровья:
- Нормализуется ваш вес. Уже через месяц после отказа от сахара вы можете сбросить до 4 кг лишнего веса.
- Наладится вся работа ЖКТ - процесс пищеварения значительно улучшится.
- Состояние кожи, ногтей и волос поменяется в лучшую сторону - они станут красивее и здоровее, замедлятся процессы старения организма.
- Вы станете намного меньше болеть, потому что ваша иммунная система, на которую негативно влияет сахар, после отказа сильно укрепится. Вы не будете "хватать" любую простуду или инфекцию, снизится риск сердечных заболеваний и инфарктов.
- Вы будете лучше и крепче спать. Известно, что если отказаться от сахара, вы станете более расслабленными, и, соответственно, улучшится ваш сон.
- Ваша память и общая концентрация заметно улучшатся. Сахар имеет негативный эффект "туманности сознания", его употребление мешает человеку сосредоточиться на определенных заданных целях.
- Повседневное настроение обретет признаки стабильности, и вы станете более энергичными.
После отказа от сахара его надо будет чем-то заменить. Самыми лучшими природными сахарозаменителями являются ягоды и фрукты, в которых много витаминов и полезных веществ. Также нужно увеличить в рационе количество сухофруктов и орехов, которые можно использовать в качестве быстрого перекуса. Натуральный пчелиный мед также хорошо заменит сахар в тех случаях, когда хочется подсластить еду или напиток.