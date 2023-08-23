Все мы ходим в магазины и знаем, что на полках бывает два вида хлеба и батона - целый и нарезанный. Второй вариант хоть и немного дороже, но удобнее и в повседневной жизни, и на пикнике. УНИАН выяснил, почему не следует покупать нарезанный хлеб и есть его.
Почему нельзя кушать нарезной хлеб
Во-первых, вы должны понимать, что батон или хлеб в нарезке ничем не отличается от целого - удобная упаковка - это не больше, чем маркетинговый ход. Конечно, это проще и быстрее - нарезать не надо, достаточно лишь вынуть ломтик из упаковки. Однако, если знать, почему нельзя покупать нарезанный хлеб, можно уберечь себя от многих неприятностей.
- Риск отравления
Нарезной (или нарезанный) батон портится быстрее, чем цельный кусок. Если на батоне, который никто не резал, появится плесень, она будет распространяться медленно и, скорее всего, только сверху - по корочке. В случае с ломтиками дело обстоит иначе - там есть, где "разгуляться" грибку, особенно если вы храните хлеб в холодильнике в пакете.
Закрытое пространство без воздуха создает эффект теплицы, а для споров плесени это просто райские условия. Не заметив ее и съев такой батон, рискуете очень быстро ощутить на себе все "прелести" отравления.
- Быстрое черствение буханки
Предположим, вы считаете себя умным человеком и не храните хлеб в пакете - достаете его и так кладете в холодильник. В этом случае вас ждет другая проблема - батон начнет молниеносно черстветь. В нарезанном виде он самоотверженно отдает всю свою влагу в воздух, ничего себе не оставляя, поэтому быстро "умирает".
Полезный совет: если не хотите, чтобы такое случилось с вашим хлебом, сразу после покупки перемещайте его в холщовый мешочек.
- Вредные для организма вещества
Мало кто знает, но на комбинатах, где нарезается хлеб, ножи смазывают маслом - это нужно для идеальной нарезки (ломтики не крошатся, не слипаются, выглядят привлекательно). Стоимость масла напрямую влияет на стоимость хлеба - вряд ли производитель будет использовать очень дорогой и качественный продукт, ведь тогда цена батона станет космической, и его никто не купит.
Плюс - некоторые недобросовестные производители обрабатывают ломтики веществами, продлевающими срок годности. Иногда это может быть даже этиловый спирт, что уже очень вредно для организма.