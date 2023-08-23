Покупая хлеб в нарезке, вы подвергаете себя опасности.

Все мы ходим в магазины и знаем, что на полках бывает два вида хлеба и батона - целый и нарезанный. Второй вариант хоть и немного дороже, но удобнее и в повседневной жизни, и на пикнике. УНИАН выяснил, почему не следует покупать нарезанный хлеб и есть его.

Почему нельзя кушать нарезной хлеб

Во-первых, вы должны понимать, что батон или хлеб в нарезке ничем не отличается от целого - удобная упаковка - это не больше, чем маркетинговый ход. Конечно, это проще и быстрее - нарезать не надо, достаточно лишь вынуть ломтик из упаковки. Однако, если знать, почему нельзя покупать нарезанный хлеб, можно уберечь себя от многих неприятностей.

Риск отравления

Нарезной (или нарезанный) батон портится быстрее, чем цельный кусок. Если на батоне, который никто не резал, появится плесень, она будет распространяться медленно и, скорее всего, только сверху - по корочке. В случае с ломтиками дело обстоит иначе - там есть, где "разгуляться" грибку, особенно если вы храните хлеб в холодильнике в пакете.

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Закрытое пространство без воздуха создает эффект теплицы, а для споров плесени это просто райские условия. Не заметив ее и съев такой батон, рискуете очень быстро ощутить на себе все "прелести" отравления.

Быстрое черствение буханки

Предположим, вы считаете себя умным человеком и не храните хлеб в пакете - достаете его и так кладете в холодильник. В этом случае вас ждет другая проблема - батон начнет молниеносно черстветь. В нарезанном виде он самоотверженно отдает всю свою влагу в воздух, ничего себе не оставляя, поэтому быстро "умирает".

Полезный совет: если не хотите, чтобы такое случилось с вашим хлебом, сразу после покупки перемещайте его в холщовый мешочек.

Вредные для организма вещества

Мало кто знает, но на комбинатах, где нарезается хлеб, ножи смазывают маслом - это нужно для идеальной нарезки (ломтики не крошатся, не слипаются, выглядят привлекательно). Стоимость масла напрямую влияет на стоимость хлеба - вряд ли производитель будет использовать очень дорогой и качественный продукт, ведь тогда цена батона станет космической, и его никто не купит.

Плюс - некоторые недобросовестные производители обрабатывают ломтики веществами, продлевающими срок годности. Иногда это может быть даже этиловый спирт, что уже очень вредно для организма.

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