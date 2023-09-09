Чтобы избежать неприятных последствий, важно знать, сколько сырого лука можно есть в день.

Многие любят использовать сырой репчатый лук в качестве различных добавок к салатам, закускам и прочим блюдам. Но это может навредить здоровью определенных людей, особенно если съесть его больше нормы. Поэтому важно знать, что будет, если есть лук в сыром виде и последствиях этого для организма, о чем мы и расскажем в материале.

Почему нельзя есть сырой лук – важно знать

Чтобы избежать проблем со здоровьем, не стоит налегать на лук, особенно в термически необработанном виде. При этом нужно учитывать то, что будет, если есть лук сырым. Из-за такого употребления у людей могут появиться проблемы со здоровьем. В лучшем случае из-за углеводов, которые в нем содержатся, может возникнуть метеоризм, вздутие живота или появиться изжога. Но употребление сырого лука чревато куда более серьезными проблемами для организма.

Крайне важно учитывать, сколько сырого лука можно есть в день, чтобы сильно себе не навредить. Норма употребления лука составляет не больше 100 грамм в сутки, и ее нужно соблюдать.

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Кому нельзя есть сырой лук – врачи предупреждают

Медики подчеркивают, что особо опасен такой продукт для людей с гастритами, панкреатитом, язвами. Суть в том, что сырой лук повышает уровень кислотности в желудке, что может вызывать различные обострения болезней и даже приступы.

Осторожно его надо употреблять тем, у кого есть заболевания печени: гепатиты всех видов, цирроз или жировой гепатоз. Также нежелателен овощ для людей с сердечной недостаточностью и нарушениями его ритмов.

Еще один важный период, когда нельзя кушать лук в сыром виде - вовремя обострений бронхиальной астмы, так как он может вызывать сильные приступы, опасные для жизни.

То есть ответ на вопрос, можно ли есть сырой лук, прост: это нужно деталь в меру и с оглядкой на состояние здоровья и имеющиеся болезни человека.

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