Рассказываем, чего боится луковая муха и как правильно сварить настой табачной пыли.

Луковая муха боится как огня такого органического инсектицида, как табачная пыль. Но при ее применении часто оказывается, что средство не так эффективно, как хотелось бы. Чем полить лук от мух, чтобы исчезли через 20 минут после обработки, читайте в материале.

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Обработка земли от луковой мухи - подготовка

Согласно советам огородников, чтобы приготовить максимально эффективное средство и никотиноиды хорошо экстрагировались из табачой пыли, нужно добавить в раствор щелочь.

Советы по приготовлению настоя:

На 10 л воды потребуется 1 кг табачной пыли.

Для приготовления эффективного раствора нужно варить пыль около получаса.

В качестве щелочи добавляется 1 чайная ложка на 10 л воды гранулированного средства для прочистки труб, в состав которого входит натрий.

Расход должен составлять не менее 1 л на погонный метр, если проливать по рядам, и около 10 л на 1 кв. м при обработке сплошных посадок.

Если опасаетесь использовать гранулированную щелочь, добавьте для подщелачивания древесную золу: литровую банку золы проварите в нескольких литрах воды, отцедите, доведите объем до 10 л и проварите в этом зольном растворе 1 кг табачной пыли. Хотя опытные огородники уверяют, что использование гранулированной щелочи в нужных пропорциях, всего 1 ч. л. на 10 л воды, не несет вреда и хорошо себя зарекомендовало за годы практики.

Приготовленный вечером раствор использовать утром - опрыскивать либо проливать, максимум он должен стоять не более суток.

Если планируется опрыскивание, добавьте в раствор 40-50 г натертого хозяйственного мыла, чтобы улучшить прилипательные свойства. Если проливаете, используя гранулированную щелочь, золу и мыло использовать не нужно.

Народное средство от луковой мухи - пыль, зола и сода

Популярен и такой способ борьбы с вредителем, как опыливание. Для сухого способа обработки нужно смешать табачную пыль пополам с золой из расчета 300 г пыли на 1 кв. м посадки и рассыпать по грядкам.

Еще помогает сода от луковой мухи - в смесь табачной пыли и золы добавляют обычную пищевую соду из расчета 5 ст. л. на 1 кг пыли и 1 кг золы.

Как избавиться от луковой мухи в домашних условиях - так же, как и на огороде. Главное, соблюдать пропорции, вряд ли вам понадобится для обработки 10 л раствора или 2 кг порошка. Чтобы приготовить настой для комнатных растений, на 1 л воды берется 100 г табачной пыли.

Когда проводится обработка земли от луковой мухи

Луковая муха - это насекомое размером 6-7 мм, очень похожа на комнатную, зимует в виде куколки в почве. Первое поколение появляется в конце апреля - начале мая и откладывает яйца на шейке корня лука. Через 5-8 дней личинки вылупляются и прочно вгрызаются в луковицу. Их длина составляет 6-8 мм, они окукливаются через 3 недели.

Поэтому обработку нужно проводить и сразу после посадки, и позже, оптимальное количество - 2-3 раза за май и июнь. Второе поколение может появиться уже в первой половине июля.

Химическая обработка земли от луковой мухи невозможна. Хороший результат в борьбе с первым поколением дает покрытие растений войлоком. Результатом деятельности мух будут гнилые луковицы. Пораженные растения незамедлительно удаляйте. Пораженные луковицы нельзя выкидывать в компост!

К профилактическим мерам относится посыпание известью или доломитовой мукой, а также использование специальной сетки. По краям сетку нужно присыпать землей или уплотнить ее еще каким-либо способом, чтобы предовратить проникновение под нее мух.

Биологическая защита: не истребляйте жужелиц. Они питаются, среди прочего, яйцами и личинками овощных мух и других мелких насекомых. Эти жуки живут на открытом грунте, их редко можно увидеть днем. Они прячутся в земляных щелях или убежищах из листвы, древесных опилок или стружки, под небольшими кучками камней. Самый большой враг жужелиц - ядохимикаты.

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