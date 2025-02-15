После отравления этим грибом у людей есть мало шансов, чтобы выжить.

Токсичные грибы являются одной из главных причин смертности от пищевых отравлений во всем мире. 90% смертельных грибковых отравлений происходят именно из-за гриба - мухомор зеленый, пишет IFLScience.

Такой гриб ни в коем случае нельзя употреблять, ведь даже небольшое его количество может повредить почки и печень. Он является настолько смертельным, что его использовали как орудие убийства на протяжении тысячелетий, а римский император Клавдий, по преданию, был убит своей женой, которая подложила смертельный гриб в его любимое блюдо.

"Смертельные шапки" происходят из Европы, однако люди непреднамеренно распространили их по всему миру. Из-за того, что гифы гриба растут на корнях различных широколиственных деревьев, они попали в Америку и Океанию на импортированных неместных деревьях, поэтому хорошо прижились в этих регионах.

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По словам экспертов, мухомор зеленый является смертельно опасным из-за своего токсина α-аманитин, который вызывает апоптоз или гибель клеток в печени и почках.

"Поэтому употребление любого количества "шляпки смерти" может вызвать ряд неприятных симптомов, которые часто начинаются с рвоты, диареи и боли в желудке, прежде чем жизненно важные органы начнут отказывать", - предупреждают в материале.

Скорее всего, на таком этапе человек впадет в кому и умрет, однако иногда оперативное лечение с применением диализа и трансплантации органов может спасти жизнь человека, если это сделать в течение нескольких минут после употребления гриба.

"К сожалению, пока не существует антидота против α-аманитина, а усилия по его разработке тормозятся тем, что мы не до конца понимаем механизмы действия этого яда. Однако надежда может появиться на горизонте, поскольку недавно исследователи идентифицировали ключевой белок под названием STT3B, который, как оказывается, играет ключевую роль в летальности α-аманитина", - добавляют в IFLScience.

Однако сейчас лучший шанс остаться в безопасности - просто избегать этого опасного гриба и быть осторожными.

Другие новости о грибах

Как писал УНИАН, в Черкасской области мужчина отравился похожими на шампиньоны грибами. Первые симптомы отравления (общая слабость, тошнота, многократная рвота, горечь и сухость во рту, боль в животе тупого характера) появились уже на утро следующего дня, после чего мужчину госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

В то же время эксперты рассказали, как правильно хранить грибы. В частности они посоветовали не хранить грибы в контейнерах, а лучше положить их в чистый бумажный пакет.

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