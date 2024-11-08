Существует четыре возможных объяснения такого поведения вашей кошки.

Очень часто можно наблюдать, как кошка, сидя у вас на руках, начинает мять вас лапами, как будто замешивая тесто. Это любопытная и очень милая привычка, но что же стоит за этим поведением?

Как объясняют ветеринары в статье для Bestlifeonline, не существует единой причины, по которой кошки мнут вас лапами, однако можно выделить четыре возможных объяснения такого поведения вашей кошки.

1. Они действуют инстинктивно.

Эта привычка у котят появляется еще с детства. Так они стимулируют выработку молока у матери-кошки, объясняет серттифицированный специалист по поведению животных Микель Дельгадо, отмечая, что взрослые кошки часто продолжают делать это инстинктивно.

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2. Они метят свою территорию.

Разминание помогают кошкам помечать свою территорию — будь то на человеке или в определённой области. По словам доктора ветеринарной медицины Престона Турано, у кошек есть пахучие железы между пальцами, и когда они что-то мнут, их запах остается на этом месте, чтобы "пометить" его, делится Турано.

3. Они готовятся ко сну.

Ваша кошка может мять вас перед тем, как укладывается спать. По словам Турано, кошки делают это, чтобы "подготовить себе постель", поскольку разминание может создать теплое и удобное место для отдыха.

4. Это приятно.

Как говорит Кэтрин Денч, магистр ветеринарии, бакалавр медицины, ветеринар-терапевт, разминание часто "связано с расслаблением и удовлетворением". Это может быть признаком того, что ваша кошка чувствует себя в безопасности и счастлива.

Стивен Квандт, сертифицированный специалист по дрессировке и поведению кошек, подтверждает, что разминание иногда является просто успокаивающим действием для кошек.

"Они могут делать это просто для того, чтобы почувствовать себя хорошо, а также чтобы растянуть мышцы и сухожилия", — говорит он.

Что означает, когда кошка месит вас лапами?

Разминание является связующим поведением для кошек, в случае котят это "стимулирует их маму вырабатывать окситоцин — гормон социальной связи", объясняет Квандт. Поэтому, становясь взрослыми, кошки могут месить человека, особенно на животе, чтобы показать, что "они заботятся об этом человеке и хотят с ним связаться", говорит он.

Является ли разминание признаком стресса?

По словам Дельгадо, разминание чаще всего "считается положительным поведением". "Но возможно, что некоторые кошки могут мять вас лапами, когда они в стрессе, чтобы успокоиться", — предостерегает она.

Ранее эксперты устанговили, что кошки на самом деле понимают, когда их хозяева с ними разговаривают. Так, кошки потенциально меняют свое поведение, когда слышат голос хозяина, обращенный к ним. При этом когда голос звучит так, будто хозяин обращается к другому человеку, кошки не обращают на него внимания.

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