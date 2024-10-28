Это сэкономит вам деньги и продлит жизнь вашего постельного белья.

Правильная температура и режим стирки постельного белья может помочь вам хорошо выспаться ночью и даже сэкономить деньги в долгосрочной перспективе.

Как пишет Express, многие люди думают, что лучше всего стирать простыни при 60 или 90°C в стиральной машине, чтобы уничтожить бактерии. Однако Лианн Шулбред, гуру постельного белья из Soak and Sleep, обнаружила, что на самом деле полезнее стирать постельное белье при более низкой температуре и придерживаться обозначений на этикетках.

Она отмечает, что большинство тканей можно стирать при температуре40 °C – этой температуры достаточно, чтобы удалить грязь, а также убить микробов.

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При этом шелковое постельное белье следует стирать при более низкой температуре - 30 °C с мягким моющим средством или специальным моющим средством для шелка, отмечает эксперт.

Она объясняет, что стрика постельного белья при высокой температуре может привести к быстрому ухудшению качества ткани, что со временем приведет к выцветанию цветов и ослаблению материала. Кроме того, большинство современных стиральных порошков разработаны для высокой эффективности при более низких температурах, поэтому нет реальной необходимости в горячей стирке.

Она также указывает, что при стирке на более низких температурах стиральная машина будет потреблять меньше энергии, что полезно для окружающей среды и поможет сэкономить деньги на счетах за электроэнергию.

Другие советы по стирке постельного белья

Лианна советует стирать подушки и одеяла при очень низкой температуре, и только если загрузка стиральной машины достаточно велика, в ином случае луше отнести их в химчистку. Также она советует сушить их на свежем воздузхе.

Она считает, что для безупречного состояния простыней еженедельная смена постели обязательна. При этом их не обязательно стирать сразу – можете просто заменить комплект постельного белья на запасной, а потом постирать, когда вам будет удобно.

Ранее эксперты объяснили, почему полотенца стоит стирать отдельно от одежды и другого белья.

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