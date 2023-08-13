Если хотите, чтобы вам мозг лучше работал, а уровень внимательности улучшился, - тогда вам точно необходимо решать головоломки.
Издание fresherslive.com опубликовало свежую головоломку, на которой изображено очень много кроссовок, а один из них уникален. Только очень внимательный человек за несколько секунд сможет найти обувь, которая имеет много отличий от остальных.
Посмотрите на картинку очень внимательно и сразу попробуйте найти уникальную обувь. Если хотите усложнить себе задачу - установите короткий временной лимит для ее решения.
Не расстраивайтесь, если быстро не нашли то, что нужно. Можете дать себе еще немного времени.
А теперь мы покажем вам, где же находилась уникальная обувь.
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Ранее была опубликована головоломка на внимательность с уточками - нужно было среди 12 животных найти четыре уникальных. Стоит отметить, что особенность определенных изображенных животных очень трудно заметить.
Только гениальные люди могут справиться с этой головоломкой за четыре секунды. Можете выделить для ее решения больший промежуток времени.