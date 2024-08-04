Находиться в отношениях, которые имеют признаки завершения, является одним из самых тяжелых переживаний в жизни.

Пребывание в нестабильных отношениях может быть изнурительным. Однако есть незаметные признаки, которые помогут подготовиться к шторму. Выделяют 7 неочевидных показателей, которые могут свидетельствовать о скором расставании, пишет Hack Spirit.

Находиться в отношениях, которые имеют признаки завершения, является одним из самых тяжелых переживаний в жизни. Но эта фаза также открывает возможность для саморазвития и любви к себе. Это приглашение переоценить свои ценности, желания и ценность.

7 показателей, что отношения вскоре завершатся:

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Общение стало заданием

Разговор постепенно превращается в задачу. Такой знак легко не заметить, поскольку он маскируется под комфортную тишину. Но на самом деле это признак эмоциональной дистанции. Суть отношений заключается в общих мыслях, мечтах и страхах, а это возможно только тогда, когда общение является открытым и непринужденным.

Перестали мечтать вместе

Разговоры отходят от захватывающих мечтаний о будущих путешествиях или карьерных стремлений к обсуждению того, что будет на ужин или дел на выходных. Блеск в глазах угасает, когда заходит разговор о будущем.

Конфликты остаются нерешенными

Постоянно возникают те же споры, и с каждым повторением они становятся все более острыми. Постоянный нерешенный конфликт является явным признаком глубоко укоренившихся проблем, которых вы оба можете избегать. Трудно противостоять этим повторяющимся конфликтам. Легче спрятать их, пообещав в следующий раз сделать лучше.

Чувствуете себя спокойнее порознь

Неожиданным знаком является ощущение облегчения, когда партнеры находятся отдельно. Это может показаться потребностью в личном пространстве и времени. Но когда отсутствие вашего партнера постоянно приносит облегчение, а не тоску, это явный признак того, что отношения не выполняют своей цели.

Личный рост замедляется

Вместо того, чтобы двигать вперед, тяжелые отношения сдерживают. Это может показаться необходимой жертвой ради любви – в конце концов компромиссы являются частью любых отношений. Но когда ваш рост отходит на второй план и вы чувствуете, что не развиваетесь как личность, пришло время пересмотреть партнерство.

Совместный смех становится редкостью

Совместные шутки, глупые моменты, спонтанные приступы смеха, которые когда-то скрашивали дни, стали редкостью. Беззаботность, которая когда-то была признаком нашей связи, понемногу исчезала. Это может показаться мелочью – ведь жизнь иногда становится серьезной. Но совместный смех – это прочная связь в отношениях. Его отсутствие может сигнализировать о потере радости и совместимости в вашем партнерстве.

Постоянно оправдываете действия партнера

Это может показаться эмпатией – пониманием точки зрения вашего партнера. Но когда это касается ваших собственных чувств, это красный флажок, который сигнализирует о несбалансированных отношениях.

Интересности

Часто люди чувствуют на себе бремя чужих суждений и ожиданий, что заставляет их оправдываться. Однако на самом деле есть вещи, которые не требуют объяснений. Речь идет не об эгоизме или нечувствительности, а о понимании ваших личных границ и признании автономии.

Когда женщина достигает менопаузы, ее циклы становятся нерегулярными, поскольку уровень эстрогена и прогестерона начинает значительно падать. Это приводит к приливам, проблемам со сном, недержанию мочи и увеличению веса. Некоторые из этих симптомов могут исчезнуть после менопаузы, но женщинам все равно следует внимательно следить за тем, что они едят и пьют, особенно с добавлением сахара.

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