Такая задачка под силу лишь самым внимательным.

Оптические иллюзии получили бешеную популярность из-за того, что позволяют проверить свое зрение и быстро потренировать мозг.

Сегодня мы подготовили вам фотографию, на которой скрывается маленький воробей. Вы можете увидеть берег, на котором скопилось большое количество голубей, водоем и деревья. Воробушек хорошо спрятался среди них, однако настоящие мастера быстро смогут его отыскать.

На поиск дается менее 10 секунд. Можете начинать!

Видео дня

Проверить свои догадки вы сможете, если пролистаете страницу вниз. Там опубликован снимок, на котором воробушек обведен оранжевым цветом.

Если вы не смогли отыскать пернатого за 10 секунд, то не расстраивайтесь, поскольку эта оптическая иллюзия и впрямь не так проста.

Правильный ответ:

Если внимательно присмотреться, то воробья можно найти в правом нижнем углу фотографии. Он незаметно сидит у крыла одного из голубей.

Другие интересные оптические иллюзии:

Ранее УНИАН публиковал головоломку по поиску отличий. Вы должны за 10 секунд найти все различия между двумя снимками, на которых изображена девушка с кошкой.

Также можете испытать свое зрение и найти ворону, укрывшуюся среди величественных птичек в небе. На другой иллюзии спрятан кот. Лишь самые внимательные отыщут его среди бытовых предметов.

Вас также могут заинтересовать новости: