Он искусно спрятался от человеческого глаза.

Всем нам нравится испытывать собственные силы в решении интересных загадок. На этот раз УНИАН подготовил для вас оптическую иллюзию по поиску хищника.

На красивом фото, опубликованном ниже, изображена пустыня. Среди камней и песка выросли гигантские кактусы Карнеги. Между этими растениями спрятался маленький ежик, однако найти его будет довольно сложно, поскольку окрас животного позволяет "слиться" с окружением.

Внимательно посмотрите на снимок и попробуйте найти ежа всего за 13 секунд.

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Если вам не хватило 13 секунд, то можете смело увеличить время на поиски. Не сдавайтесь, вы обязательно найдете ежа.

Правильный ответ:

Ежик спрятался между камнями и кактусом, вы увидите его в правой части фотографии.

Другие оптические иллюзии для вас:

Ранее мы предлагали нашим читателям отыскать на праздничном фото все новогодние игрушки. Эта иллюзия может показаться вам более легкой, чем задачка по поиску ежика, однако она обязательно создаст зимнее настроение.

Также можете выбрать более атмосферную оптическую иллюзию, на которой спрятался красивый пес. Найти его надо будет среди высоких деревьев и густого тумана. Сможете отыскать?

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