Чаще всего комаров манят особенности вашей физиологии и бактерии на вашей коже.

Ученые объяснили, почему одни люди привлекают внимание комаров больше, чем другие. Выяснилось, что есть несколько факторов, влияющих на выбор этих насекомых.

Дерматолог Линдси Зубрицки объяснила несколько причин, почему кто-то может стать "магнитом для москитов", пишет Daily Mail. Во-первых, "комаров привлекает пот и люди с высокой температурой".

"Их особенно привлекают такие вещи, как аммиак, моча, молочная кислота, поэтому люди, которые довольно много занимаются спортом, с большей вероятностью пострадают от комаров", - пояснила врач.

Следующая причина может вас шокировать. По словам дерматолога, комаров привлекают люди, которые пьют пиво. Достаточно употребления небольшой банки пива. Однако эксперты считают это скорее мифом, чем медицинским фактом.

Последним фактором является тип и количество бактерий, которые живут на вашей коже.

"Это также объясняет, почему у нас больше шансов получить укусы лодыжек, потому что в этих местах есть более сильные бактериальные колонии", - отметил дерматолог.

Напомним, что комары летом просто не дают покоя - так и норовят вкусить человеческой крови. Избежать укусов кровопийц помогают лишь специальные средства-репелленты. Но, к сожалению, магазинные и аптечные подходят далеко не всем, поскольку содержат синтетические соединения - они могут вызвать аллергию, кашель, покраснение кожи и зуд. Особо не хочется брызгать такой "химией" деток. Мы подскажем, что помогает от комаров-народные средства, которые безопасны для людей и которые ненавидят насекомые. Подробнее - в материале.

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