Средства от комаров можно приготовить самим - они "работают" не хуже магазинных, но при этом полностью натуральные.

Комары летом просто не дают покоя - так и норовят попробовать человеческой крови. Избежать укусов кровопийц помогают лишь специальные средства-реппеленты. Но, увы, магазинные и аптечные подходят далеко не всем, так как содержат синтетические соединения - они могут вызвать аллергию, кашель, покраснение кожи и зуд. Особенно не хочется брызгать такой "химией" деток. Мы подскажем, что помогает от комаров - народные средства, которые безопасны для людей и ненавидят насекомые.

Что отпугивает комаров - 5 способов избавиться от кровопийц

Лимон и гвоздика

Комары не выносят запах гвоздики - аромат этой пряности дезориентирует их в пространстве, и они не чувствуют запаха человека. Чтобы отпугнуть насекомых, нужно взять 5 г специи, залить стаканом воды (200 мл), довести до кипения и проварить еще 15 минут. Затем можно наносить на кожу с помощью распылителя.

Комаров в комнате можно распугать с помощью гвоздики и лимона (или апельсина) - запах цитрусовых насекомым тоже не по душе. Для этого разрежьте лимон или апельсин пополам и воткните в половинки по 5-8 бутонов сухой гвоздики. Разложите по комнате - комары не потревожат.

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Ваниль

Еще один способ, как уберечься от укусов комаров - использовать против них ваниль. Нужно взять 1 ч. л. обычного ванилина и развести в стакане воды, а затем с помощью ватного тампона смазать открытые участки тела. Такой ванильной водой также можно опрыскать одежду и помещение.

Как вариант, можно просто нанести порошок ванилина на кожу.

Полынь, мята, базилик, лаванда

Кровососущие насекомые также не любят запах многих ароматных трав - например, полыни, лаванды, мяты и базилика.

Базилик, лаванду и мяту можно посадить прямо под окнами (если у вас частный дом) или высадить в горшки и поставить их на подоконник - уверяем, комары и мухи будут обходить его десятой дорогой. Веточки полыни можно разложить в доме или взять с собой, если отдыхаете на природе.

Также из базилика можно приготовить натуральное средство от комаров в виде спрея-репеллента: нужно взять 20 г свежих листьев, залить их 200 мл кипятка и добавить 15 капель эфирного масла гвоздики или эвкалипта. Перемешать, процедить и залить во флакон с распылителем.

Также хорошие средства от комаров на улице, например, во время отдыха на природе - сосновые шишки или хвоя можевельника. Их просто нужно бросить в костер, и комары не приблизятся.

Лавровый лист

Еще один способ, как отпугнуть комаров из помещения - поджечь лавровый лист и, пока он тлеет, окурить помещение. Пока будет держаться запах, в доме не будет не только комаров, но и мух. На людей жженый лавр никак не действует - он имеет приятный пряный аромат.

Нашатырный спирт

Запах нашатыря избавит от кровопийц на всю ночь. Для этого нужно протереть раствором аммиака подоконники и дверные рамы. Нашатырь, как и гвоздика, дезориентирует комаров. Человек прекращает чувствовать запах через несколько минут.

Ранее мы рассказывали, что делать, если укусила пчела и как оказать первую помощь.

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