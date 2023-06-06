Об этих четвероногих друзьях абсолютно заслуженно говорят, что они - самые лучшие мини-собаки для квартиры.

Если вы очень хотите собаку, но живете не в частном доме - все равно не стоит отказываться от своей мечты, даже если количество ваших квадратных метров в многоэтажке могло бы быть и побольше. А определиться с выбором маленького компаньона поможет понимание, каким собакам комфортно жить в квартире.

Какая самая лучшая собака для квартиры - топ-5 пород

Брюссельский гриффон

Рост собаки не должен превышать 25 см, а вес, как правило, составляет 3-5 кг. Порода выведена в Бельгии. Существует их три подвида - гриффон брюссельский, гриффон бельгийский и брабансон.

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Гриффоны прекрасно подходят для содержания в квартире, в то же время очень любят гулять. Такие собаки - для квартиры и детей, они жизнерадостные, игривые и станут прекрасной компанией как для одного хозяина, так и для всей семьи.

Особенного ухода не требуют, но нуждаются в периодическом расчесывании и тримминге. И, конечно же, в поддержании чистоты и опрятности.

Мальтийская болонка (мальтезе)

Декортивный дружелюбный компаньон. Рост взрослой собаки составляет до 25 см, вес - 3-4 кг. Точной информации о месте происхождения нет - считается, что порода была выведена в одной из стран Средиземноморья, не обязательно именно на Мальте. В средние века были распространены во Франции, в Италии.

Шерсть болонки нуждается в постоянном уходе, чтобы собака выглядела аристократом, а не бомжом. С другой стороны, всего лишь ежедневное расчесывание - и ваш питомец будет притягивать восхищенные взгляды даже тех людей, которые не проявляют особой любви к четвероногим друзьям.

Допускается сезонная стрижка, чтобы летом питомец не страдал от жары, а зимой - от холода.

Вест хайленд уайт терьер (уэсти)

Домашний любимец этой породы - крепко сбитый, но подвижный и веселый. Второе название - западный высокогорный белый терьер (west highland white terrier). Рост собаки в холке составляет до 30 см, вес - около 7 кг.

Порода была выведена в Шотландии для охоты на мелкую дичь, поэтому уэсти считается очень активной собакой с повышенной потребностью в выходе энергии.

Несмотря на скромные габариты, уэсти - отличные охранники. Ухаживать за их шерстью нетрудно, предполагается еженедельное расчесывание и раз в полгода - поход на триммингование.

Йоркширский терьер

Йорк вполне подходит как первый домашний питомец, несмотря на особую потребность в уходе за шерстью, поскольку главное - вовремя посещать мастера и следить, чтобы не закисали глазки. Расчесывать кроху желательно несколько раз в неделю, чтобы шерсть не сваливалась в колтуны.

Рост йоркширских терьеров составляет около 20 см, вес - около 3 кг.

Животное прекрасно относится к детям, любит играть с ними и резвиться. К крупным собакам может относиться агрессивно и облаивать их на улице из чувства самозащиты. В то же время с собаками таких размеров, которые не устрашают йорка, они дружелюбны.

Пудель

Самые умные собаки для квартиры, удобные в содержании, добрые и послушные. Очень сообразительные, лучше всех поддаются дрессировке. Выведена порода во Франции.

Пудели грациозны и изящны независимо от размера, а эта порода предполагает их целых четыре:

той-пудель - высота в холке не превышает 28 см;

карликовый пудель - от 28 до 35 см;

малый пудель - 35-45 см;

большой (королевский) - до 60 см.

По классификации Международной кинологической федерации пудель - декоративный компаньон, это спокойные породы собак для квартиры. Пудель обожает детей, не агрессивен. Нуждается в регулярной стрижке и вычесывании, но результат того стоит. Кроме того, что пудель не линяет, он начисто лишен характерного собачьего запаха.

Какого бы питомца вы себе не выбрали, главная памятка - мы в ответе за тех, кого приручили. Даже самая неприхотливая собака в доме потребует внимания и ухода, регулярных прогулок, это большая ответственность.

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