Он отметил, что у каждого есть сожаления. Это одна из самых распространенных эмоций, которые испытывают люди.

Сожаления - это фундаментальная часть жизни, и вместо того, чтобы избегать их, человек должен оптимизировать их, то есть использовать свои ошибки как возможности учиться, расти и учить других.

Об этом в "Подкасте Опры" сказал писатель и журналист Дэниел Пинк. "У каждого есть сожаления. Это одна из самых распространенных эмоций, которые испытывают люди", - отметил он и добавил, что многие думают, что они одни такие, кто испытывает сожаление.

Пинк проанализировал десятилетия исследований и опросил более 26 тыс. человек из 130 стран об их самых больших сожалениях для своей книги под названием "Сила сожаления". Большинство опрошенных боролись с четырьмя основными сожалениями:

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Основные сожаления - это "небольшие решения, которые люди принимают в начале жизни, которые впоследствии приводят к ужасным последствиям",- сказал Пинк.

Сожаления о смелости рождаются из возможностей, когда вы не пошли на риск, а позже пожалели, что не сделали этого. Например: вы хотели начать бизнес, но боялись, что он прогорит. Теперь вы не удовлетворены, что работаете "на дядю".

Нравственные сожаления - это результат осознанного принятия плохого решения вместо хорошего. Например: вы были грубы с кем-то в школе и все еще чувствуете себя виноватым из-за этого много лет спустя.

Сожаления о связях возникают, когда вы теряете связь с кем-то, как платоническую, так и романтическую. Например: вы теряете связь с лучшим другом, потому что ваша занятость не дает вам проводить время вместе.

Главное - не застревать в сожалениях, посоветовал Пинк, добавив, что игнорировать эти чувства или жить вотрицании совершенных ошибок - "плохая идея", потенциально ведущая к плохому психическому здоровью и застою в жизни.

Вместо этого лучше превратить эти негативные эмоции во что-то значимое, сказала Пинк. Обсуждайте их непринужденно с другими людьми, освобождаясь от накопившегося чувства вины, которое вы держите в себе. Расскажите кому-нибудь о своих ошибках, чтобы он мог их избежать, или найдите способ исправить вашу ошибку.

Если вы забыли о дне рождения друга, вы можете подарить ему продуманный подарок и открытку с извинениями и обязательно записать его день рождения в свой календарь.

Писатель отметил, что много сожалений были более сложными, например, желание сказать умершему любимому человеку, как сильно он был ценен, когда был жив. "Вы не можете этого исправить, но вы всегда можете помочь окружающим вас людям не совершить ту же ошибку", - прокомментировал Пинк.

Чтобы избежать подобных сожалений, требуется самосознательность - осознание и размышление о своих прошлых действиях - и сострадание к себе, сказал Пинк. "Относитесь к себе с добротой, а не с презрением", - посоветовал он.

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