Перед тем, как начинать поиски фрукта, надо вспомнить его важный признак, который может помочь выполнить задание вовремя.

Коварные оптические иллюзии могут помочь улучшить логическое мышление, внимательность, а также способность быстро выполнять задачи в условиях дедлайна.

Есть такое свежее и очень непростое задание - надо за 6 секунд разыскать банан среди лилий. Цветы видят все, а вот найти фрукт довольно непросто, в частности, из-за того, что лилии и бананы имеют похожую окраску.

Перед тем, как запускать обратный отсчет времени, важно вспомнить, как выглядит банан, и подумать, по какому признаку его можно быстро отличить от лилий. Если вы это сделаете, то у вас будет больше шансов вовремя справиться с визуальной загадкой.

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Теперь мы раскроем правильный ответ на задание. Банан легко разыскать, если вспомнить, что у него есть верхушка с черной точкой, - именно на такой детали можно концентрироваться во время поисков. Фрукт был в нижней части изображения.

Такие интересные новости уже опубликованы

УНИАН опубликовал интересную оптическую иллюзию с птицами. На картинке за 7 секунд нужно среди дятлов разыскать воробья. Перед тем, как браться за поиски, стоит вспомнить, чем воробьи отличаются от дятлов.

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