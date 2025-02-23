Нумеролог рассказал, к чему стоит готовиться в следующем году.

Согласно нумерологии, есть способы выяснить общее направление вашей жизни на основе вашей даты рождения. Как пишет YourTango, нумеролог Говенор Янг, практикующий гадания фен-шуй, раскрыл, что последняя цифра вашего года рождения может рассказать о вашей судьбе в 2025 году.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Год рождения заканчивается на 0

По словам Янга, если вы родились с годом рождения, заканчивающимся на ноль, 2025 год — это год, когда вам нужно быть начеку, чтобы не прогадать с признаками обмана или манипуляции. Обратите внимание на любые дешевые приемы и будьте готовы говорить правду своему начальнику или коллегам, чтобы ваш голос был услышан.

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Год рождения заканчивается на 1

Если ваш год рождения заканчивается на единицу, "вы можете обнаружить, что слишком много думаете или зацикливаетесь на мелких вопросах", — объяснил Янг. Кроме того, будьте очень осторожны, если планируете путешествовать в этом году.

"Если у вас есть автомобиль, обязательно проводите регулярное техническое обслуживание и проверки", — посоветовал он.

Год рождения заканчивается на 2

Если ваш год рождения заканчивается на 2, ожидайте активных перемен в карьере - будь то смена должности или, возможно, даже направления деятельности.

Год рождения заканчивается на 3

Если ваш год рождения заканчивается на цифру 3, 2025 год может показаться вам застойным — но это не значит, что вы не продвигаетесь. Если в какой-то момент почувствуете, что вы в колее, не бойтесь начать все сначала, чтобы вернуться на правильный путь.

Год рождения заканчивается на 4

Если ваш год рождения заканчивается на 4, "у вас могут возникнуть незначительные проблемы со здоровьем или семейные неурядицы", — сказал Янг.

Поэтому лучше всего морально подготовиться к предстоящим испытаниям. Приведите в порядок документы, питайтесь здоровее и найдите способы успокоиться. Хотя вы не всегда можете контролировать то, что происходит, вы можете сделать все, что в ваших силах, чтобы все прошло немного более гладко.

Год рождения заканчивается на 5

Если ваш год рождения заканчивается на цифру 5, то вам повезло По словам Янга, этот год обещает движение вперед.

"У вас, скорее всего, будет больше возможностей путешествовать, и многие из этих поездок будут связаны с профессиональным обучением или культурными мероприятиями", — объяснил Янг.

Год рождения заканчивается на 6

Если ваш год рождения заканчивается на шесть, вы, вероятно, чувствуете, что в последнее время жизнь полна сюрпризов. В 2025 году эти сюрпризы могут привести к беспокойству или трудностям в организации, поскольку вы пытаетесь справиться со всем сразу.

"Некоторые из вас могут столкнуться с большой рабочей нагрузкой или неожиданным давлением", — сказал Янг, поэтому будет важно придерживаться своих границ и как можно лучше совмещать работу и домашние обязанности.

Год рождения заканчивается на 7

Если ваш год рождения заканчивается на семь, у Янга есть для вас хорошие новости.

"Будь то одобрение результатов экзаменов или повышение по службе, вы, скорее всего, получите позитивные результаты", — сказал он.

Год рождения заканчивается на 8

Если ваш год рождения заканчивается на восемь, то, утверждает Янг, ваша домашняя жизнь будет полна радости и гармонии в 2025 году. По его словам, любые проблемы, которые у вас были дома, будут решены, и ваши социальные связи с другими будут процветать.

"Вы найдете радость в построении отношений и праздновании важных событий", — добавил Янг, отметив, что мужчины с этим годом рождения особенно удачливы, поскольку они могут ожидать встречи с потенциальным романтическим партнером.

Год рождения заканчивается на 9

Если ваш год рождения заканчивается на девять, Янг посоветовал принимать осторожные решения в течение года, избегать спешки и сохранять общую картину в фокусе.

"Вы можете упустить большие возможности, если будете слишком сосредотачиваться на небольших достижениях", — сказал он.

Ранее УНИАН рассказывал, как определить свою судьбу в 2025 году по дате рождения.

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