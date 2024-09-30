Способности к эзотерике могут быть у любого человека.

Многие люди, проживая всю жизнь, даже не знают о том, что у них есть талант к тайным знаниям, магии, астрологии или другим эзотерическим течениями. Это можно легко выяснить - поможет нумерология по дате рождения.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Как определить магические способности - простая нумерология

Для того чтобы выяснить такой пикантный момент своей личности, не нужно проходить никакой тест на магические способности - достаточно обратиться к цифрам. Все, что вам нужно - это сложить отдельно день, месяц и год вашего рождения.

Рассмотрим на примере даты 12.04.1987. День рождения не меняем - 12, месяц тоже - 4, а вот цифры года складываем - (1+9+8+7=25, 2+5=7). У вас вышло 3 цифры - 12, 4 и 7.

ВАЖНО: если день вашего рождения - число больше 22, то цифры нужно просто сложить между собой. То есть, если вы родились, к примеру, 28 числа, то складываете 2+8, получаете 10.

Как развить в себе магические способности - расшифровка значений:

1 (Маг) - У вас сильные магические способности. Можете замечать, что мысли быстро материализуются. Имеете огромный творческий потенциал и предрасположенность к любым видам магии и эзотерический знаний. Главное, что вы должны уметь - не применять свои умения во вред другим людям.

- У вас сильные магические способности. Можете замечать, что мысли быстро материализуются. Имеете огромный творческий потенциал и предрасположенность к любым видам магии и эзотерический знаний. Главное, что вы должны уметь - не применять свои умения во вред другим людям. 2 (Жрица) - Ярко выраженные способности к ясновидению, яснознанию, яснописанию, яснослышанию, часто снятся вещие сны. Можете тонко чувствовать вибрации и настроения людей. Вы можете видеть то, что скрыто от глаз "обычных" людей. Предвидеть будущие события, интуитивно считывать информацию с пространства. Люди архетипа 2 часто работают с картами и другими предсказательными практиками, имеют дар целителя.

- Ярко выраженные способности к ясновидению, яснознанию, яснописанию, яснослышанию, часто снятся вещие сны. Можете тонко чувствовать вибрации и настроения людей. Вы можете видеть то, что скрыто от глаз "обычных" людей. Предвидеть будущие события, интуитивно считывать информацию с пространства. Люди архетипа 2 часто работают с картами и другими предсказательными практиками, имеют дар целителя. 5 (Иерофант) - Архетип духовного целителя и церковной магии. Вы можете выбирать направление, связанное с ритуалами, молитвами, свечами и работой с воском. Вы должны четко отличать лжеучения от истинных знаний, придерживаться правил и традиций, не нарушать законов эзотерики. Ни в коем случае нельзя навязывать свою точку зрения методом "только так и никак иначе".

- Архетип духовного целителя и церковной магии. Вы можете выбирать направление, связанное с ритуалами, молитвами, свечами и работой с воском. Вы должны четко отличать лжеучения от истинных знаний, придерживаться правил и традиций, не нарушать законов эзотерики. Ни в коем случае нельзя навязывать свою точку зрения методом "только так и никак иначе". 6 (Влюбленные) - Способности к любовной магии, через любовь к себе и другим людям вы можете развить свои врожденные таланты. По 6 архетипу можно заниматься приворотами, отворотами и другими видами любовной магии. Важно помнить, что любовь основана на свободе воли и выбора - нельзя применять насилие. Можно использовать свои способности для исцеления отношений и помощи людям.

- Способности к любовной магии, через любовь к себе и другим людям вы можете развить свои врожденные таланты. По 6 архетипу можно заниматься приворотами, отворотами и другими видами любовной магии. Важно помнить, что любовь основана на свободе воли и выбора - нельзя применять насилие. Можно использовать свои способности для исцеления отношений и помощи людям. 8 (Правосудие) - Обладатели такого архетипа легко работают с цифрами (нумерология, астрология, матрицы) и должны учитывать законы кармы. Это кармические целители, которые могут находить кармические уроки и задачи, помогать их проходить. Вы можете видеть причину и следствие, понимать ошибки других людей. Карма - это всегда о прошлом, поэтому любые практики, связанные с регрессом, вам подходят.

- Обладатели такого архетипа легко работают с цифрами (нумерология, астрология, матрицы) и должны учитывать законы кармы. Это кармические целители, которые могут находить кармические уроки и задачи, помогать их проходить. Вы можете видеть причину и следствие, понимать ошибки других людей. Карма - это всегда о прошлом, поэтому любые практики, связанные с регрессом, вам подходят. 9 (Отшельник) - По 9 архетипу вам передалась мудрость и доступ к тайным духовным знаниям. В прошлом воплощении вы накапливали свой опыт и знания, теперь должны научиться применять их на практике. Можете быть отличным целителем, духовным практиком и эзотериком. Главное - не начать думать, что вы все знаете и умеете или, наоборот, ничего не знаете и ничего не получится. Оценивайте свои возможности адекватно и не торопите события.

- По 9 архетипу вам передалась мудрость и доступ к тайным духовным знаниям. В прошлом воплощении вы накапливали свой опыт и знания, теперь должны научиться применять их на практике. Можете быть отличным целителем, духовным практиком и эзотериком. Главное - не начать думать, что вы все знаете и умеете или, наоборот, ничего не знаете и ничего не получится. Оценивайте свои возможности адекватно и не торопите события. 10 (Колесо фортуны) - У вас прекрасная интуиция, вы можете видеть судьбу и путь других людей. Можете считывать знаки и подсказки от вселенной. Если будете практиковать медитации, то сможете получать больше информации от высших сил. Такие люди должны научиться видеть причины и следствия и самостоятельно менять направление своей жизни. То же самое могут помочь делать другим людям.

- У вас прекрасная интуиция, вы можете видеть судьбу и путь других людей. Можете считывать знаки и подсказки от вселенной. Если будете практиковать медитации, то сможете получать больше информации от высших сил. Такие люди должны научиться видеть причины и следствия и самостоятельно менять направление своей жизни. То же самое могут помочь делать другим людям. 11 (Сила) - Огромный потенциал личной силы. Обладатели такого архетипа могут быть спасателями Душ, благодаря своей личной силе, которую нужно уметь обуздать и направить в нужное русло. Этот архетип усиливает все качества в матрице человека. Сила слова и сила действия умноженная многократно. Поэтому таким людям важно следить за тем, что они говорят и как они думают, потому что это имеет свойство быстро реализовываться.

- Огромный потенциал личной силы. Обладатели такого архетипа могут быть спасателями Душ, благодаря своей личной силе, которую нужно уметь обуздать и направить в нужное русло. Этот архетип усиливает все качества в матрице человека. Сила слова и сила действия умноженная многократно. Поэтому таким людям важно следить за тем, что они говорят и как они думают, потому что это имеет свойство быстро реализовываться. 12 (Повешенный) - Вы эмпат, который может иначе видеть происходящее. Есть способности к исцелению других людей, погружать их в медитации, транс, регресс. Это целители тела - с помощью массажа и любых техник, связанных с телом человека. Также у вас приятный голос - рекомендовано развивать навыки пения.

- Вы эмпат, который может иначе видеть происходящее. Есть способности к исцелению других людей, погружать их в медитации, транс, регресс. Это целители тела - с помощью массажа и любых техник, связанных с телом человека. Также у вас приятный голос - рекомендовано развивать навыки пения. 13 (Смерть) - Обладатели такого архетипа могут отсекать от людей все ненужное. Вытаскивать с того света и возвращать к жизни. В основе этого архетипа заложена способность трансформировать жизни людей. Каким это будет происходить образом - выбор за ними. Психология (кризисная), магические практики по очищению и снятию негатива, и т.д.

- Обладатели такого архетипа могут отсекать от людей все ненужное. Вытаскивать с того света и возвращать к жизни. В основе этого архетипа заложена способность трансформировать жизни людей. Каким это будет происходить образом - выбор за ними. Психология (кризисная), магические практики по очищению и снятию негатива, и т.д. 14 (Умеренность) - У вас природный дар к целительству - можете работать с силой воды, трав и природой. Обладаете мягкой энергетикой, тонко чувствуете окружающий мир. Вам подходят все виды практик, которые направлены на исцеление, также можете быть отличным психологом.

- У вас природный дар к целительству - можете работать с силой воды, трав и природой. Обладаете мягкой энергетикой, тонко чувствуете окружающий мир. Вам подходят все виды практик, которые направлены на исцеление, также можете быть отличным психологом. 15 (Дьявол) - Сильный магический архетип, который наделяет человека способностью к магической работе любого характера. Тонкое чутье, ясновидение, способность сканировать человека и видеть всю подноготную. Самое главное - научиться применять свои способности во благо и не приносить вреда. По Дьяволу перед человеком с одной стороны открыты все магические направления, а с другой стороны - сильны искушения преступить черту и нарушить чужую свободу воли и выбора.

- Сильный магический архетип, который наделяет человека способностью к магической работе любого характера. Тонкое чутье, ясновидение, способность сканировать человека и видеть всю подноготную. Самое главное - научиться применять свои способности во благо и не приносить вреда. По Дьяволу перед человеком с одной стороны открыты все магические направления, а с другой стороны - сильны искушения преступить черту и нарушить чужую свободу воли и выбора. 16 (Башня) - Разрушение и обновление. Архетип похож по действию на Смерть. Освобождает людей от застарелых программ и застоя в жизни. Выталкивает на новый жизненный уровень и пробуждает духовно. Вы хороший духовный лидер и наставник, способный выводить людей из старой скорлупы.

- Разрушение и обновление. Архетип похож по действию на Смерть. Освобождает людей от застарелых программ и застоя в жизни. Выталкивает на новый жизненный уровень и пробуждает духовно. Вы хороший духовный лидер и наставник, способный выводить людей из старой скорлупы. 17 (Звезда) - Архетип высокого порядка. Вы обладаете тонким чутьем, эмпатией, способностями к целительству, можете работать с любыми направлениями, связанными с цифрами и звездами. Будьте осторожны - вам могут мешать зависть и гордыня. Важно развить безусловное принятие всего, что происходит в жизни.

- Архетип высокого порядка. Вы обладаете тонким чутьем, эмпатией, способностями к целительству, можете работать с любыми направлениями, связанными с цифрами и звездами. Будьте осторожны - вам могут мешать зависть и гордыня. Важно развить безусловное принятие всего, что происходит в жизни. 18 (Луна) - Чистая магия. По действию и способностям похож на архетип Мага. Быстрая материализация мыслей и желаний. Магия в чистом виде. Можете развиваться в любом направлении. Задача - научиться практическому применению своих способностей. Медиумы, тарологи, ясновидящие - абсолютно любое направление в магии и эзотерике. Важно справляться со страхами, иначе перекроете сами себе доступ к знаниям.

- Чистая магия. По действию и способностям похож на архетип Мага. Быстрая материализация мыслей и желаний. Магия в чистом виде. Можете развиваться в любом направлении. Задача - научиться практическому применению своих способностей. Медиумы, тарологи, ясновидящие - абсолютно любое направление в магии и эзотерике. Важно справляться со страхами, иначе перекроете сами себе доступ к знаниям. 20 (Высший суд) - Дар ясновидения и доступ к прошлым жизням. У вас есть способности к целительству, регрессу и разным практикам. Вы можете исцелять карму Рода и менять родовые сценарии. Ощущаете сильную связь с прошлыми воплощениями, можете открывать другим людям такую информацию про них, чтобы ответить на вопросы. Есть предрасположенность к родовой магии, передающейся из поколения в поколение. Вы способны возродиться из любого пепла. То же самое можете делать с другими - возрождать и возвращать к жизни.

Также нумерология по дате рождения показывает, что существует несколько архетипов, которые способны подкреплять все вышеперечисленные. Их также нужно учитывать:

3- (Императрица) и 4 - (Император) - Это архетипы семьи, материи и личной самореализации. В паре с остальными архетипами в матрице помогают создать свое личное изобилие и благополучие, так как в основе содержат опыт власти, любви к деньгам и роскоши.

- Это архетипы семьи, материи и личной самореализации. В паре с остальными архетипами в матрице помогают создать свое личное изобилие и благополучие, так как в основе содержат опыт власти, любви к деньгам и роскоши. 7 - (Колесница) - Архетип скорости, побед и целеустремленности. Может усиливать остальные магические архетипы в матрице благодаря своим качествам: решимость, уверенность, планирование, вера в победу и в себя.

- Архетип скорости, побед и целеустремленности. Может усиливать остальные магические архетипы в матрице благодаря своим качествам: решимость, уверенность, планирование, вера в победу и в себя. 19 - (Солнце) - Архетип богатства, щедрости и оптимизма. Обладатели такого архетипа наделены теплой, согревающей энергетикой, способной вытаскивать человека из депрессий. Может усиливать остальные магические архетипы, если не уходит в минус - жадность, гордыню и стремление выжигать людей.

- Архетип богатства, щедрости и оптимизма. Обладатели такого архетипа наделены теплой, согревающей энергетикой, способной вытаскивать человека из депрессий. Может усиливать остальные магические архетипы, если не уходит в минус - жадность, гордыню и стремление выжигать людей. 21 - (Мир) - Архетип миротворчества и дипломатии. Обладатели такого архетипа расширяют границы сознания и мышления. Прекрасно могут работать в сфере психологии или в практиках по преодолению ограничений разума.

- Архетип миротворчества и дипломатии. Обладатели такого архетипа расширяют границы сознания и мышления. Прекрасно могут работать в сфере психологии или в практиках по преодолению ограничений разума. 22 - (Шут) - Архетип свободы Духа. В основе опыта этого архетипа заложено новое начало. Шут - это ребенок, начинающий новый путь. Но не просто ребенок, а тот, за плечами которого уже был пройден большой путь. Такие люди тонко чувствуют мир, мудры, являются духовными практиками и наставниками. Они пришли условно обновиться и начать все заново.

Как видите, магические способности по дате рождения могут быть у любого человека, главное - правильно их определить и вовремя распознать, а также направлять только во благо и ни в коем случае не вредить.

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