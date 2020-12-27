Санта-Клаус и его сани получили лицензию от Федерального управления гражданской авиации США на коммерческие полеты к Международной космической станции.
Об этом сообщается на сайте FAA.
Теперь Санта может свободно перемещаться в воздушном пространстве Соединенных Штатов, а также доставлять грузы к МКС.
Лицензия выдана на корабль Звездные Сани-1 с ракетой Рудольф. Напомним, что согласно легенде, именно Рудольфом зовут главного оленя Санты.
"Давайте признаем, 2020 год был сложным, и нам бы не помешала особая праздничная радость, которую может принести только Санта", - заявили в FAA.
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