Теперь Санта сможет без всяких проблем передвигаться в небе США.

Санта-Клаус и его сани получили лицензию от Федерального управления гражданской авиации США на коммерческие полеты к Международной космической станции.

Об этом сообщается на сайте FAA.

Теперь Санта может свободно перемещаться в воздушном пространстве Соединенных Штатов, а также доставлять грузы к МКС.

Лицензия выдана на корабль Звездные Сани-1 с ракетой Рудольф. Напомним, что согласно легенде, именно Рудольфом зовут главного оленя Санты.

"Давайте признаем, 2020 год был сложным, и нам бы не помешала особая праздничная радость, которую может принести только Санта", - заявили в FAA.

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Автор: Денис Прядко