В Сарнах Ривненской области люди постоянно звонят в ГСЧС и просят спасти пса, который оказался на магазине.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Горожане волнуются, что он голоден, мерзнет и не может спуститься на землю. Несколько раз спасатели ездили и снимали собаку, но он на крыше оказывался снова.
"Он каждый день туда (на крышу – УНИАН) выбегает. Каждый день люди его снимают", - подтвердила продавщица.
Пса из-за любви к крышам назвали Карлсоном. Животное само полюбило высоту – вместе с уличным котом. Часто к Карлсону прибегают такие же четвероногие гости.
И чрезвычайники, и местные жители считают, что спасать собаку не надо, ведь она сама облюбовала верх магазина и постоянно туда возвращается. Люди же пса подкармливают.
Как оказалось, на крышу Карлсон выбегает через лестницу с другой стороны лавки. Там у него есть даже накрытие и теплые ящики, а когда хочет погреться на солнце – покидает тайник.
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