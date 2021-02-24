Пса из-за любви к крышам назвали Карлсоном.

В Сарнах Ривненской области люди постоянно звонят в ГСЧС и просят спасти пса, который оказался на магазине.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Горожане волнуются, что он голоден, мерзнет и не может спуститься на землю. Несколько раз спасатели ездили и снимали собаку, но он на крыше оказывался снова.

"Он каждый день туда (на крышу – УНИАН) выбегает. Каждый день люди его снимают", - подтвердила продавщица.

Пса из-за любви к крышам назвали Карлсоном. Животное само полюбило высоту – вместе с уличным котом. Часто к Карлсону прибегают такие же четвероногие гости.

И чрезвычайники, и местные жители считают, что спасать собаку не надо, ведь она сама облюбовала верх магазина и постоянно туда возвращается. Люди же пса подкармливают.

Как оказалось, на крышу Карлсон выбегает через лестницу с другой стороны лавки. Там у него есть даже накрытие и теплые ящики, а когда хочет погреться на солнце – покидает тайник.

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Автор: УНИАН