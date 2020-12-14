Пользователи в соцсетях обсудили такие родительские развлечения \ скриншот из видео

В Харькове молодые родители устроили катание на льду маленькому ребенку в коляске. Они надели коньки и прокатили дочь по покрытому льдом Комсомольскому озеру.

Читайте такжеСавченко искупалась в Северном ледовитом океане: соцсети гадают, зачемВидео скольжения выложили в соцсетях. Взрослые по очереди промчались по замерзшему озеру на коньках, толкая перед собой детскую коляску со своей маленькой дочкой.

Пользователи в соцсетях обсудили такие родительские развлечения. Некоторые считают такие действия опасными, поскольку лед в любой момент может проломиться, другие - что его толщина безопасна, и в этом катании нет ничего страшного, передает ТСН.

Пользователи оставили такие комментарии:

  • Я сегодня был на Северском Донце, лед толстый, машину выдержит.
  • Интересно, он подумал, что сначала будет делать, если под лед пойдет? Коньки снимать или ребенка из коляски вытаскивать?
  • Сам там не раз в детстве катался, но когда лед толстый был. И то всегда реально страшно, ведь не всегда лед чистый и видно что он есть. Ведь там и лунки и проруби, и бывают заносы. Сейчас лед чист и, вроде бы, не опасно, но крепок ли он?
  •  Все в детстве лазали и катались. Но тут речь о том, что катайтесь сами, зачем подвергать риску, пусть даже наименее вероятному, своего ребенка.
  • Отец-молодец! Не с друзьями выпивает, а с ребенком время проводит, респект.

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Автор: УНИАН