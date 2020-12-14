Родители прокатили по льду ребенка в коляске, снимая это на видео.

В Харькове молодые родители устроили катание на льду маленькому ребенку в коляске. Они надели коньки и прокатили дочь по покрытому льдом Комсомольскому озеру.

Читайте такжеСавченко искупалась в Северном ледовитом океане: соцсети гадают, зачемВидео скольжения выложили в соцсетях. Взрослые по очереди промчались по замерзшему озеру на коньках, толкая перед собой детскую коляску со своей маленькой дочкой.

Пользователи в соцсетях обсудили такие родительские развлечения. Некоторые считают такие действия опасными, поскольку лед в любой момент может проломиться, другие - что его толщина безопасна, и в этом катании нет ничего страшного, передает ТСН.

Пользователи оставили такие комментарии:

Я сегодня был на Северском Донце, лед толстый, машину выдержит.

Интересно, он подумал, что сначала будет делать, если под лед пойдет? Коньки снимать или ребенка из коляски вытаскивать?

Сам там не раз в детстве катался, но когда лед толстый был. И то всегда реально страшно, ведь не всегда лед чистый и видно что он есть. Ведь там и лунки и проруби, и бывают заносы. Сейчас лед чист и, вроде бы, не опасно, но крепок ли он?

Все в детстве лазали и катались. Но тут речь о том, что катайтесь сами, зачем подвергать риску, пусть даже наименее вероятному, своего ребенка.

Отец-молодец! Не с друзьями выпивает, а с ребенком время проводит, респект.

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Автор: УНИАН