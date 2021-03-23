В Черновицкой ОГА идет реорганизация, в рамках которой решили заменить мебель.

В Черновцах в из окон местной ОГА летели столы.

Видео с этим процессом на своей странице в Facebook обнародовал депутат Артем Жук.

На видео видно, как из окна четвертого этажа выбрасывают столы, которые летят вниз и разбиваются вдребезги.

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Тем временем в агентстве по обслуживанию помещения объяснили, что сработал обычный человеческий фактор, мол, слесарям трудно преодолевать 4 этажа, поэтому решили ускорить этот процесс, передает АСС.

"Сейчас в администрации происходят процессы реорганизации. Расширили Управление молодежи и спорта, меняют помещения. Поэтому происходит замена мебели. Мы, как балансодержатели, старую вынесли в коридор. Решили быстро ее вынести из здания, потому что и пожарная безопасность не позволяет и не эстетические коридоры с ней. Что могли - раздали другим подразделениям, вывезли. А то, что не поддается ремонту, решили отдать в котельную. У них котел на дровах. Однако сработал человеческий фактор. У нас всего 3 слесаря, им трудно постоянно спускаться-подниматься. Но, конечно, замечания они получат. Не гоже, чтобы так летела мебель из здания на Грушевского", - отметили в агентстве.

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Автор: Екатерина Лиманская