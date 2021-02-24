Сегодня, 24 февраля, в Украине стартовала кампания по вакцинации от коронавируса.

Чиновники Черкасс не смогли удержаться от нескольких фото с вакциной от коронавируса.

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Фотосессию чиновники устроили в закрытом помещении больницы, куда доставили первые дозы, и это вызвало неоднозначную реакцию сети.

Отчитался о прибытии вакцины на своей странице в Facebook председатель Черкасской ОГА Александр Скичко. Он сфотографировался вместе с администрацией больницы, держа в руках коробку с медпрепаратом. На другой фотографии медики осматривают и распаковывают вакцину тоже на камеры.

Скичко вдогонку подчеркнул, что "мы строго следим за температурным режимом для хранения вакцины – от +2° до +8°С".

В то же время у некоторых пользователей сети возникли вопросы. Граждан интересовало, на самом ли деле в больнице настолько холодно, что вакцину можно держать в руках.

Другие же тревогу не разделяют.

Если меньше часа, то не будет ей ничего, серьезно. А как люди покупают в аптеке от гриппа и несут на прививку в государственную поликлинику? Это около часа времени тоже. Главное - не возить день в сумке.

В период прямо-таки, что вот ею будут вакцинировать, то температура вплоть до +25 может быть.

Вакцина в режиме использования, поэтому другой температурный режим помещения.

Сегодня, 24 февраля, стартовала кампания по вакцинации от коронавируса. Первыми в Украине прививки получили черкасские медики.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford / AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

Вчера, 23 февраля, в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.

Ранее планировалось, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется препаратом производства компаний Pfizer/BionTech, который Украина должна была получить во время первой волны распределения в рамках глобальной инициативы COVAX. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз этой вакцины.

В течение первого полугодия Украина может получить в рамках глобальной инициативы COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что, по меньшей мере, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудут в Украину в феврале.

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Автор: Яна Ставская