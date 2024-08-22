Психотерапевт говорит, что это не про дорогие отпуска и подарки.

Родителям важно, чтобы их дети имели счастливое детство, но у взрослых и детей разные понятия счастливых моментов.

Как отмечает семейный психотерапевт Кэрол Ким, существует 5 вещей, которые дети запомнят из своего детства". Это не о дорогих отпусках, роскошных вечеринках на дни рождения, о которых только могут мечтать дети.

По словам Ким, пять вещей, которые запомнятся детям, связаны с присутствием и поддержкой их родителей.

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"Обратите внимание, как для создания хороших воспоминаний не нужны дорогие игрушки или роскошные семейные путешествия. Ваше присутствие - самый ценный подарок, который вы можете подарить своему ребенку", - написала Ким.

1. Качественное время вместе

Выделять время, чтобы сосредоточиться только на своем ребенке, - это очень особенный момент. Игры, чтение книг или просто разговор могут создать сильные, радостные воспоминания. Эти моменты показывают вашему ребенку, что вы рядом с ним.

2. Слова поощрения

Ободряющие слова могут сильно повлиять на вашего ребенка как в хорошие, так и в трудные времена. Дети часто ищут одобрения родителей, и ваши положительные слова могут быть сильным мотиватором и источником успокоения... Это может помочь детям поверить в себя, давая им уверенность, чтобы принимать новые вызовы и продолжать идти, когда все становится трудно.

3. Семейные традиции

Это создает ощущение стабильности и единства... Семейные традиции заставляют детей чувствовать себя причастными и частью большей истории, углубляя их чувство безопасности и понимание семейной идентичности и ценностей.

4. Поступки доброты

Увидеть добрые поступки производит сильное впечатление на детей. Это показывает им важность быть добрыми и заботливыми. Они помнят, как хорошо это чувствовать - помогать другим и видеть, как помогают их родители.

5. Комфорт в трудные времена

Зная, что они могут положиться на вас в трудные времена, они чувствуют себя в безопасности и укрепляют доверие. ... Успокаивая их, когда им трудно, вы показываете, что их любят, несмотря ни на что, помогая им чувствовать себя эмоционально защищенными и сильными.

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