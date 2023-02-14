Критик назвала постановку скучной.

Директор ведущей немецкой балетной труппы Марко Гёке измазал лицо критика экскрементами своей собаки на премьере спектакля.

Нападение произошло из-за рецензии, в которой балетный критик Frankfurter Allgemeine Zeitung Вибке Хюстер назвала его постановку "скучной", пишет The Gurdian. По данным издания, руководителя балетной труппы Ганноверской государственной оперы уже остранили от должности, он находится по следствием.

Инцидент произошел во время антракта. В издании заявили, что Гёке был разгневан рецензией на его постановку "В голландских горах". Критик писала, что "человек чередует состояние безумия и смерти от скуки" при просмотре спектакля.

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Сначала 50-летний мужчина словесно напал на критика, а затем достал из кармана мешок с собачьими фекалиями и вытер содержимое об ее лицо.

"Немецкие СМИ сообщили, что фекалии в пакете, использованном при предполагаемом нападении, были произведены его таксой Густавом всего за несколько минут до этого", - пишет издание.

Сотрудник пресс-службы оперного театра помог Хюстер вымыть лицо, после чего она заявила на Гёке в полицию. Руководство оперного театра уже принесло свои извинения и заявило, что расследует инцидент.

Известно, что 50-летний Густав Гёке является директором балетной труппы Ганновера с 2019 года.

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