Белка искусно прячется среди ветвей

Визуальные явления, известные как оптические иллюзии, заставляют наш мозг воспринимать вещи, которых на самом деле нет. Согласно исследованиям, визуальные иллюзии являются отличным источником для изучения того, как работает человеческий мозг. Более того, они могут помочь вам улучшить свои когнитивные навыки и наблюдательность.

Если вы хотите проверить свою наблюдательность, то попробуйте силы в этой оптической иллюзии, где вам нужно найти искусно спрятанную белку в лесу за 10 секунд.

Обнаружить белку, спрятавшуюся среди деревьев, за отведенное время довольно сложно - 98% людей не смогли справиться с этой задачей.

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Вы смогли это сделать?

Если нет, обратите внимание на ветви деревьев. Ведь именно там похоже притаилась белка.

Возможно, некоторые из вас уже нашли белку, скрывающуюся на изображении. Однако многие другие, возможно, не смогли ее найти.

Узнайте, где спряталась белка, прокрутив изображение вниз.

Если вы хотите попробовать свои силы в других подобных задачах, попробуйте найти "ленивую" лягушку в водоеме, или кота среди овец - это очень непросто.

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