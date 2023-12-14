Попробуйте проверить свое зрение.

Только 1% людей могут найти кошку в этой оптической иллюзии за 5 секунд. Готовы ли вы испытать себя?

Внимательно посмотрите на фотографию ниже. Фотограф снял нескольких овец, пытливо смотрящих прямо на него. Можно заметить, что они находятся в загоне, вокруг них только сено и деревянные постройки.

Однако только самые внимательные люди заметят котика, который спрятался на этом снимке. Попробуйте потратить на это не более 5 секунд. Если удастся, то вы можете гордиться своей наблюдательностью.

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Хотите подсказку, потому что оптическая иллюзия оказалась сложной? Котик имеет темную окраску. Попробуйте взглянуть на более темные части этой фотографии.

Где же прятался кот?

Пушистый все время наблюдал за овцами с высоты. Вы можете найти его в верхней части фотографии, прямо под крышей.

Другие курьезы для читателей УНИАН:

Ранее мы публиковали фотоиллюзию для людей с орлиным зрением. Вам надо будет найти на фото сову, которая притаилась среди веток и огромных черепах.

Также вы можете потренировать внимательность к деталям с помощью красивого фото побережья. На живописном снимке спряталась небольшая чайка, отыщите ее всего за 10 секунд.

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