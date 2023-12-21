Перед выполнением задания не забудьте на каком-нибудь гаджете включить секундомер.

Чрезвычайно сложная головоломка с уткой на водоеме под силу только на самом деле талантливым людям, - тем, которые наделены мощной внимательностью и имеют очень острое зрение.

На выполнение задания дается всего 5 секунд - за это время нужно найти ленивую лягушку. Обратите внимание, что есть "ловушка" - куча времени может уйти на то, чтобы рассмотреть огромное количество рыб, которые есть возле утки.

Постарайтесь обойти эту ловушку и как можно скорее найти лягушку. Когда будете готовы - включайте секундомер на каком-нибудь гаджете и ищите ленивое животное.

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Попробуйте очень быстро охватить взглядом изображение, определить места, где может находиться лягушка, а уже потом их очень внимательно разглядывать. Самая большая проблема в том, что на это все у вас есть считанные миллисекунды.

Вполне возможно, что нужно будет сделать не одну попытку, чтобы найти место, в котором была лягушка. Если не сдадитесь - докажете самому себе, что точно обладаете талантом.

Если готовы узнать, где было животное, - мы покажем правильный ответ прямо сейчас.

Не пропустите - опубликована уникальная свежая оптическая иллюзия с хитрой ящерицей

На картинке сразу бросается в глаза гриб, но разыскать нужно ящерицу.

На выполнение этой задачи нужно потратить всего 7 секунд. Если вы не растеряетесь, сможете сфокусировать свое внимание и справитесь с оптической иллюзией вовремя - то можете считать себя уникальным человеком.

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