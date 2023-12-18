Перед выполнением задания выстройте свою тактику.

Если вы чрезвычайно способный человек, тогда точно сможете вовремя отыскать хитрую ящерицу, которая спряталась на картинке-оптической иллюзии. Дедлайн - 7 секунд.

Эта задача увлекательная, поскольку нужно не растеряться, сфокусировать свое внимание - не тратить время на рассматривание большого гриба или шишки, а искать животное, которое где-то "спрятали".

Если вы поняли задачу, выстроили тактику для достижения успеха - тогда включайте обратный отсчет времени и найдите ящерицу. Задача только на первый взгляд может показаться легкой. Не забывайте, что оптические иллюзии нацелены на то, чтобы обмануть ваши глаза, поэтому будьте готовы к сложностям.

Видео дня

Возможно, остроты вашего зрения недостаточно для того, чтобы разглядеть "спрятанное" животное. В таком случае вам стоит увеличить масштаб оптической иллюзии. Упростите себе задачу и не сдавайтесь - тогда вы точно станете победителем.

Правильный ответ здесь

Такая волшебная головоломка уже опубликована - дедлайн 9 секунд

Необходимо среди огромного количества коз вовремя разыскать курицу.

Только невероятным личностям удастся справиться с этой головоломкой за 9 секунд - для этого точно надо иметь какие-то сверхспособности, например, чрезвычайно острое зрение и незаурядную внимательность.

Вас также могут заинтересовать новости: