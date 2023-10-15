По словам эколога, у таких видов – с очень ограниченным регионом распространения – риск вымирания очень, очень высок.

В Венесуэле насчитывается более 50 тепуи – особых гор с плоской вершиной, известных своими уникальными экосистемами, посещение которых исследователи сравнивают с путешествиями на другие планеты.

Тепуи явля.тся домом для самых редких и странных существ в мире. Многие из этих видов встречаются только на одном тепуи, что делает их позвоночными с наименьшим географическим распространением в мире. В частности, здесь обитает вид Oreophrynella nigra. Эта лягушка не может прыгать, но может спрятать голову и откатиться от хищников в клубке, похожем на крошечный черный камешек. B лягушка Oreophrynella macconnelli, умеющая безопасно падать с кроны деревьев на лесную подстилку, когда необходимо спрятаться от хищников. На фоне изменения климата изоляция, которая защищала эти виды раньше, может поставить под угрозу их выживание, пишет The Guardian.

Тепуи похожи на пустыни – здесь мало почвы и мало влаги. Из-за этого многие растения являются плотоядными и питаются насекомыми. И некоторые виды лягушек живут прямо в этих растениях, чтобы иметь доступ к влаге и насекомым для собственного пропитания. По оценкам экспертов, если температура в этой местности повысится на ожидаемые 2-4 градуса Цельсия, к 2100 году до трети видов растений на тепуи может быть уничтожено. Исчезнут и животные, зависящие от них.

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"У видов с очень ограниченным распространением риск вымирания очень, очень высок. ... Чтобы адаптироваться к изменению климата, животные и растения по всему миру медленно поднимаются на большую высоту вместе с повышением температуры. Но у лягушек на тепуи нет места, куда они могли бы пойти", – объясняет эколог Маргарита Лампо из венесуэльского Института научных исследований.

По словам Лампо, спасти земноводных на тепуи будет очень сложно, в частности, из-за того, как мало известно о них. Рассматривают как вариант для спасения переселения и разведения в лаборатории, но консенсуса по этому поводу нет.

"Мы так мало знаем об этих животных и можем потерять их раньше, чем у нас будет возможность [узнать больше]. Самая трагическая вещь в потере этих лягушек заключается не только в том, что они уникальны и красивы. Это все равно, что поджечь библиотеку, полную книг, которых больше нигде нет и которые никто никогда не читал", – отмечает эксперт.

Уникальные виды лягушек - последние открытия ученых

Исследователи из Университета Сан-Франциско-де-Кито обнаружили новый вид наземных лягушек и назвали его в честь рок-группы Led Zeppelin. Эта лягушка обитает в восточной части Анд на границе Эквадора и Перу. А в Австралии ученые открыли уникальную "шоколадную лягушку".

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