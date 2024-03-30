По словам одного из диетологов, яблочный сок помогает поддержать водный баланс в организме.

В продуктовых магазинах можно встретить много разных соков, которые содержат большинство яблочного сока, даже если на них маркируются другие вкусы, такие как "гуава и лайм", "плоды розового дракона и личи" или же "киви и огурец". Поэтому в сети люди начали спорить, действительно ли яблочный сок может быть полезным. Эксперты для USA TODAY рассказали о питательной ценности такого напитка.

Специалисты отмечают, что рекомендуемая диетическая норма витамина C для взрослых составляет от 75 до 90 миллиграммов. Большинство брендов яблочного сока предлагают целодневную норму витамина C в одной порции.

По данным исследований, витамин C имеет много полезных преимуществ, а именно уменьшение симптомов простуды, укрепление здоровья сердца и выработка коллагена, то есть необходимого белка для построения соединительной ткани организма.

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"Яблочный сок также помогает поддерживать водный баланс благодаря "высокому содержанию воды, электролитов и натуральных сахаров", - рассказал для издания зарегистрированный диетолог Эбби Шарп.

В то же время по его словам, некоторые бренды яблочного сока могут иметь высокое содержание сахара для "улучшения вкуса", в них также есть и натуральные сахара из яблок.

Шарп отметил, что основной разницей между съеданием кусочка фрукта и употреблением фруктового сока является то, что последний вариант в основном удаляет клетчатку фрукта, которая помогает замедлить реакцию организма на уровень сахара в крови.

Эксперты утверждают, что для тех людей, которым врач посоветовал следить за уровнем сахара в крови, сочетание неволокнистого фруктового сока с более сбалансированной пищей, содержащей клетчатку, белки или жиры, может помочь лучше регулировать уровень сахара в крови и обеспечить более высокое качество питания.

"Все соки, как правило, лишены полезных волокон, которые помогают замедлить всасывание сахаров и снизить гликемический индекс", - добавил Шарп.

Это означает, что даже несладкий яблочный сок может стать причиной скачков сахара в крови. Известно, что яблочный сок является также кислым. По словам Шарпа, люди с кислотным рефлюксом, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и чувствительностью зубов могут испытывать обострение симптомов после его употребления из-за кислотности напитка.

Поэтому если вы хотите максимизировать пользу для здоровья и снизить вред, эксперт порекомендовал пить соки на основе овощей или смузи, в которых волокна фруктов остаются целыми, к примеру, апельсиновый сок с мякотью. Однако диетологи напомнили людям, что не существует универсального подхода к здоровому питанию.

"Самая здоровая еда в любой категории будет зависеть от вас, вашего бюджета, вашей культуры, ваших целей в отношении здоровья и многого другого. Замечательно делать выбор в пользу более питательных продуктов, когда это возможно, но выбор более обработанного или удобного варианта тоже не всегда является плохим. Как зарегистрированный диетолог, который хочет, чтобы вы построили здоровый образ жизни, который продлится долго, я бы рекомендовала отказаться от идеи, что существует самая здоровая версия чего-то", - отмечала ранее USA TODAY зарегистрированный диетолог Миранда Галати.

Полезные продукты для здоровья: последние новости

Ранее эксперты рассказали, какой хлеб самый полезный для здоровья человека. Как оказалось, они советуют употреблять цельнозерновой хлеб, который может быть полезным для кишечника. Исследование показало, что цельнозерновые продукты способствуют росту бифидо- и лактобактерий. Они ферментируют углеводы в жирные кислоты человека, которые защищают слизистую оболочку кишечника, регулируют гормоны и стабилизируют уровень сахара в крови.

Также сообщалось, что употребление яиц в большом количестве может помочь защититься от остеопороза. Отмечается, что утренняя яичница может не только зарядить энергией до обеда, но и укрепить скелет.

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