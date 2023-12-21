Многие любят выпить стаканчик апельсинового сока за завтраком. Оказывается, эта привычка не всегда приносит пользу.

Апельсиновый сок известен как напиток, способный укрепить иммунитет благодаря высокому содержанию антиоксидантов, витамина С и калия. Но является ли этот напиток действительно полезным, зависит от того, что в нем содержится.

"Апельсиновый сок, безусловно, может быть полезным дополнением к хорошо сбалансированной диете, но не все апельсиновые соки одинаковы", - сказала Parade дипломированный диетолог Мэгги Михальчик.

Хотя покупка апельсинового сока может показаться простым решением, Михальчик подчеркнула, что все равно следует смотреть на этикетку с информацией, прежде чем класть его в корзину.

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"Апельсиновый сок может быть частью здорового питания, потому что в нем много витамина С, калия и других необходимых питательных веществ", - сказала она. "Однако некоторые виды апельсинового сока могут содержать дополнительные сахара и меньше питательных веществ, чем свежевыжатые или 100% натуральные варианты".

По данным Национального института здоровья США, рекомендуемая диетическая норма (RDA) потребления витамина С для взрослых в возрасте от 19 лет и старше составляет 90 мг для мужчин и 75 мг для женщин.

Кроме того, Американская ассоциация сердца рекомендует ограничить потребление сахара до 36 г в день для мужчин и 25 г для женщин.

Михальчик советует искать апельсиновые соки, в состав которых входит только один ингредиент - апельсины.

"Чтобы получить наиболее здоровый вариант, выбирайте 100% чистый апельсиновый сок без добавления сахара и искусственных ингредиентов. Ищите на этикетках надписи "100% сок" или "не из концентрата", чтобы убедиться, что вы получаете максимум питательных веществ", - советует диетолог.

Она добавила, что питательные вещества и антиоксиданты, содержащиеся в натуральном апельсиновом соке, способствуют здоровью кожи, сердца и повышению иммунитета в долгосрочной перспективе.

Ранее УНИАН писал, что названа польза ежедневного употребления цитрусовых.

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