86-летний американский миллиардер Билл Каммингс поделился секретами успеха, чтобы другие могли попытаться пойти по его стопам, если захотят. Рецепт превращения из бедняка во владельца собственной бизнес-империи он рассказал в интервью изданию Daily Mail.
Билл Каммингс основал свою компанию более 50 лет назад. То, что сегодня является огромной империей коммерческой недвижимости в Бостоне, когда-то было основано довольно небогатым молодым человеком. Он жил в однокомнатной квартире с родителями и сестрой. Чтобы из этого состояния перейти в состояние миллиардеров, мужчине пришлось много работать.
По его словам, много полезного опыта он получил, когда в молодости работал на "многих-многих мелких работах". Это, в частности, добавило Биллу стойкости, необходимой для того, чтобы стать миллиардером.
"Ничто так не важно, как упорный труд, желание, настойчивость и самоотверженность", – говорит миллиардер.
Билл уверен, что нужные черты характера невозможно проявить, работая дома, поэтому для действительно большого успеха нужно работать в офисе. Кроме того, лишь работая с коллегами рядом, можно от них чему-то научиться.
Важным умением для миллиардера Билл считает способность решать проблемы которые неизбежно возникают. Также важно быть активным, быть лидером.
"Одна из самых важных вещей, которые следует помнить об удаче, – это то, что вы должны научить себя и ваших коллег распознавать ее, когда она приходит", - добавляет миллиардер.
Билл также ищет командных игроков, когда нанимает людей для работы с ним, потому что он хочет, чтобы люди "хорошо работали с другими", а не относились к работе как одинокий волк.
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