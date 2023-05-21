Дата свадьбы пока не назначена, пара ищет место проведения.

Один счастливый обладатель выигрышного лотерейного билета в Северной Каролине (США) выполнит сразу два обещания: суметь позаботиться о своей возлюбленной и оплатить свадьбу мечты.

Альфред Харрелл почти год назад пообещал своей невесте организовать свадьбу. После сорванного джекпота в размере 150 тысяч долларов его надежды на церемонию бракосочетания наконец сбудутся, пишет UPI.

Харрелл выиграл большой приз благодаря билету Super Loteria за 5 долларов, который он купил на заправочной станции.

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Май, добавил мужчина, особенно удачлив для него, учитывая, что его невеста сказала "да" после встречи в мае два года назад. Дата свадьбы еще не назначена, сейчас Альфред занимается сейчас поиском места проведения церемонии.

Жениха заклевали за слишком откровенную свадебную клятву

Ранее жениха раскритиковали за рискованные свадебные клятвы, но невеста уверяет, что они ей понравились. В важный для пары день мужчина перед родными и близкими озвучил слишком вульгарные пожелания.

В клятве он попросил свою возлюбленную "держать его живот полным, а тестикулы - пустыми". Также Майкл сказал, что невесте стоило бы взять несколько уроков кулинарии.

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