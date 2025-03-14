Местные власти не знают, как защитить и людей, и животных.

Жители одного из районов графства Ланкашир, что на северо-западе Англии, жалуются на стада овец, которые вызывают хаос на дорогах и частных территориях.

Как передает Mirror, овцы собираются в стада до 20 голов и заходят на территории частных владений. Разъяренные люди недовольны тем, что животные мешают движению транспорта и пасутся на растениях в их садах. Представитель округа Хили Шах Вазир сказал, что с приближением тепла эта проблема только обостряется, поэтому фермеры должны лучше защищать своих животных:

"Это создает огромную проблему для жителей этого района. Это продолжается уже много-много месяцев - с начала 2024 года. Овцы создают потенциальную опасность для автомобилистов. Это опасность для жизни овец и людей".

Местный совет вместе с рейнджером пытался найти отверстия в ограждениях вокруг полей и призывал фермеров пристально следить за своими стадами, однако даже привлечение полиции не помогло найти решение.

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