Волонтеры собираются спасти животных и найти им владельцев.

На окраине города Форт-Лодердейл на юге американского штата Флорида, который страдает от аномальной жары, настоящее нашествие кроликов. Как пишет The Guardian, в городе появилось уже около 60-100 бездомных одичавших животных, и их количество может стремительно расти. Считается, что это потомки группы кроликов, которую безответственный владелец незаконно выпустил на улицу два года назад.

Десятки одичавших кроликов сводят с ума некоторых жителей района. Они уничтожают внешнюю электропроводку, роют норы, оставляют помет на тротуарах и подъездах. Помимо этого, по городу валяется еда, которой кроликов пытаются подкармливать местные жители.

Волонтеры собирают деньги на то, чтобы спасти животных – отловить, стерилизовать, вакцинировать, приютить, найти новых владельцев. Если этого не сделают, кроликам угрожают машины, коты, ястребы, гнетущая жара и нанятые правительством дезинфекторы (в апреле городская комиссия проголосовала за уничтожение кроликов и наняла компанию, которая согласилась это сделать за 8 тысяч долларов).

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В американском штате Флорида ранее в этом году произошло наводнение, которого там никогда не видели – в одном из городов всего за 12 часов выпало более полуметра осадков.

В то же время там фиксируют беспрецедентную жару. Температура моря вокруг побережья достигла самого высокого уровня за всю историю. Под угрозой оказались коралловые рифы.Ученые опасаются, что ситуация может постепенно ухудшаться в августе и сентябре.

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