Актер не поверил, что 29-летняя избранница беременна именно от него.

Голливудский актер Аль Пачино, который вскоре станет отцом, усомнился в честности своей девушки Нур Альфаллах. Он требовал, чтобы беременная избранница сделала тест ДНК.

У актера были проблемы со здоровьем, из-за чего он решил, что больше не сможет стать отцом. По данным издания TMZ, Пачино был "шокирован", когда узнал о беременности молодой пассии.

Еще одним поводом для сомнений актера стало то, что девушка не сразу сказала ему о скором пополнении. Альфаллах, как сообщали СМИ, уже находится на восьмом месяце беременности. Но она обрадовала Пачино только два месяца назад. До этого он даже не подозревал, что его избранница ждет ребенка.

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Из-за этого он потребовал, чтобы девушка доказала свою честность. Альфаллах пришлось сделать ДНК-тест. Сообщается, что результаты развеяли сомнения Пачино. Ребенок все-таки от него.

Отношения Аль Пачино - что известно о его девушке

В апреле 2022 года в СМИ появилась информация о том, что актер закрутил роман с молоденькой девушкой. Вскоре стало известно, что пасии Аль Пачино на момент их знакомства было 28 лет. Девушку называют "охотницей" за пожилыми звездами.

Она крутила романы с Миком Джаггером, 60-летним миллиардером. Более того, ей приписывали интрижку с 91-летний Клинтом Иствудом. Недавно же стало известно, что Аль Пачино станет отцом в четвертый раз. Для его избранницы это будет первый ребенок.

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