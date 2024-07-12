Этот план работал целых шесть лет, в течение которых он получал 41 500 долларов годовой зарплаты.

Многие хотели бы продолжать получать деньги и при этом не работать. 69-летний испанец Хоакин Гарсия смог преуспеть в этом желании.

Как пишет Unilad, мужчина работал инспектором строительства станции очистки воды в Кадисе. После 20 лет в местном правительстве рабочая среда становилась для него все более напряженной, что заставило Хоакина принять довольно нетрадиционный подход к преодолению: он просто перестал появляться.

Этот план работал целых шесть лет, в течение которых он получал 41 500 долларов годовой зарплаты. В этом ему помогла сложность рабочего места, бюрократия и удача. Так получилось, что из-за путаницы между двумя отделами, каждый из которых предполагал, что другой отвечает за надзор за его обязанностями.

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Ситуация изменилась, когда Хоакин был номинирован на награду за 20 лет службы в компании. Его руководитель был очень удивлен, когда они вызвали мужчину на церемонию и обнаружили, что он не ступал в офис шесть лет. Его обязали вернуть 30 000 долларов, что является максимальной суммой, на которую можно было оштрафовать.

Во время допроса Хоакин признался, что не работает, но утверждал, что стал жертвой издевательств на рабочем месте и сначала перестал посещать, чтобы избежать конфликта. Он отметил, что изучал философию в свободное время, максимально используя свой незапланированный отпуск.

"Мне было интересно, он все еще там работает, ушел ли он на пенсию или умер? Но платежная ведомость показала, что он все еще получает зарплату. Я позвонил ему и спросил: "Что ты делал вчера? За месяц до этого, за месяц до этого?" Он не знал, что сказать", - вспоминает заместитель мэра Хорхе Блас.

Со штрафом Хоакин не согласился и запустил петицию против этого. Некоторые даже восхищались его дерзостью.

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