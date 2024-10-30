Яйца могут быть полезными на завтрак, обед или ужин, однако, в зависимости от того, как вы их готовите.

Есть несколько способов, как лучше всего готовить яйца, если у вас высокий уровень холестерина. Один из них - использовать для приготовления завтрака, обеда или ужина только яичные белки. К примеру, можно сварить яйца вкрутую и вынуть желток, пишет healthdigest.com.

Так, если у вас высокий уровень холестерина, Американская кардиологическая ассоциация рекомендует сократить потребление продуктов с высоким содержанием холестерина и насыщенных жиров.

"Два яичных белка содержат больше белка, чем одно яйцо, и не содержат холестерина и насыщенных жиров", - говорится в публикации.

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Хоть некоторые исследования и показывают, что употребление яиц увеличивает чувство насыщения после еды, для полноценного приема пищи одних яичных белков может быть недостаточно. И потому к ним стоит добавить несколько других продуктов, которые к тому же снижают уровень холестерина.

Среди таких продуктов выделяют овсянку, которая является хорошим источником растворимой клетчатки:

"Небольшая миска овсянки с яичными белками - хороший способ начать день, контролируя уровень холестерина".

Еще в качестве гарнира можно использовать богатую клетчаткой фасоль. Также полезными будут авокадо с высоким содержанием мононенасыщенных жиров и томаты с мощным антиоксидантом ликопином.

Напомним, ранее УНИАН писал, как долго могут храниться яйца в холодильнике.

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