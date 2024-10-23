Ежедневное употребление яиц может предотвратить увеличение веса и снизить риск деменции.

Из-за напряженной жизни многие из нас ищут блюда, которые являются вкусными, доступными и питательными. Обычное яйцо предлагает гораздо больше, чем просто вкусное начало дня. Об этом говорится в материале Express.

Диетолог Джульетт Кэллоу говорит, что яйца положительно влияют на ваше здоровье - в частности, повышают потребление витаминов и предотвращают набор веса, проблемы с костями и деменцию.

Так, два яйца среднего размера обеспечивают четверть нашей ежедневной потребности в белке и содержат витамины A и D, витамины группы B, фосфор, селен и йод:

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"На этом пищевые преимущества не заканчиваются. Яйца также могут помочь ускорить усвоение полезных для здоровья антиоксидантов из овощей. .... Добавление яиц в салат увеличивает усвоение лютеина и зеаксантина до пяти раз, а бета-каротина и ликопина - до восьми раз".

Также диетолог отмечает, что яйца содержат питательные вещества, которые приносят пользу нашему зрению, включая витамин А, необходимый для хорошего зрения при слабом освещении. Они также содержат лютеин и зеаксантин, антиоксиданты, которые снижают риск катаракты и острой макулярной дегенерации, которые могут вызвать слепоту.

Кроме того, яйца являются хорошей "пищей" для мозга: они богаты холином - питательным веществом, необходимым для нейромедиатора в мозге, который имеет решающее значение для памяти и когнитивных функций.

Исследования показали, что повышенное потребление холина замедляет когнитивное снижение, которое происходит естественным образом, когда мы стареем, и может помочь снизить риск деменции и болезни Альцгеймера. Кроме того, яйца содержат много витаминов группы В, которые поддерживают психическое благополучие и когнитивные функции.

В то же время отмечается, что употребление яиц может предотвратить увеличение веса. Так, среднее яйцо содержит всего 66 ккал. При этом эти калории естественно наполнены кучей питательных веществ. Поэтому яйца могут помочь нам контролировать наш вес, улучшая чувство сытости.

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